Regalar chocolates es una de las tradiciones que predomina el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, así lo confirma Karla Galván, experta chocolatera orgullosamente duranguense, quien cuenta con 12 años de experiencia en la elaboración artesanal de este manjar de los dioses.

“El chocolate es algo básico que no puede faltar el 14 de febrero, siempre le vas a alegrar el día a las personas si están enojadas porque andan de mal humor, es un gran detalle que te cambia el momento y más si se trata del Día de los Enamorados. Se dice que el chocolate contiene mucho de lo que son ingredientes afrodisiacos, todo lo que son las moléculas del cacao son lo que genera por sus endorfinas, por eso se le considera así", asegura la experta.

Regalar chocolates es una tradición que perdura el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En 2011 Karla descubrió su pasión por la elaboración de este postre, sin imaginar que su dulce gusto la llevaría a consolidar un exitoso negocio: Cacau Chocolate, en el cual a lo largo de 12 años ha podido endulzar y ofrecer lindos detalles a los duranguenses.

Comenzó su preparación como profesional en la Academia de Chocolate Barry Calevalt, actualmente Turín, bajo la ala del chef Cristian Martínez, uno de los más reconocidos en México, posteriormente tomó cursos en Estados Unidos, aunado a sus 23 años de experiencia en el ramo de los banquetes.

Recuerda, “comencé porque me dedicaba a los banquetes, pero esto lo tuve que aprender para poder regalar chocolates a mis clientes y a raíz de que comenzaba a hacer esos regalos a la gente me decían: ¡están buenísimos, ahora quiero para regalar, ¿porqué no me vendes? y tenemos desde ese año endulzándole a la vida a la gente."

La empresaria considera que actualmente la variedad de chocolate ha aumentado, podemos encontrar desde el amargo hasta unas deliciosas naranjitas con chocolate, así que el gusto no es excusa para escapar de este manjar.

"Ahorita se vale de todo y más ahora que tenemos una gran variedad de chocolates con temática, la producción de Star Wars, Harry Potter en barra, para los doctores, ingenieros, vienen las chicas y armamos sus cajas; tenemos también herramientas como desarmadores, martillos, etc., puedes hacer mucho con el chocolate y manejamos una gran variedad de ellos, además de las tradicionales fresas enchocolatadas, naranjitas cristalizadas con chocolate, contamos con chocolates sin azúcar, para quienes no pueden consumir regularmente el normal, etc.”

En su empresa, Karla ofrece productos sin conservadores los cuales contienen hasta 75 por ciento de cacao puro, elaborados de manera totalmente artesanal y natural.

Finalmente Karla invitó a los lectores a consumir chocolate, ya que contiene aporta beneficios para la salud, "además de que van a quedar muy bien, ya sea para la pareja, para la mamá, para tus niños, para tu jefe, así que vengan por sus chocolates”, destaca entre sonrisas.

Cacau Chocolate se encuentra ubicado en calle Canoas 201 esquina con Fénix en la ciudad de Durango, ahí también se imparten diferentes cursos y talleres en la elaboración de chocolates para la ciudadanía en general.