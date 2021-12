Eduardo Palazuelos celebra el 15 aniversario de su restaurante Zibu en Acapulco

ACAPULCO. El chef Eduardo Palazuelos echó la casa por la ventana el fin de semana, no sólo porque celebró el XV aniversario de su restaurante Zibu, sino que además fue el cumpleaños de su madre, Susana Palazuelos y el de su hija Emilia.

Para la ocasión se organizó una cena exclusiva e íntima entre amigos cercanos a la familia Palazuelos, quienes a su llegada al famoso restaurante fueron recibidos con un refrescante coctel de bienvenida.

“Este es un festejo por partida triple, decidimos que fuera así para poder reencontrarnos con nuestros amigos después de un fuerte distanciamiento y porque ya es necesario disfrutar de experiencias gastronómicas como esta”, nos contó el reconocido chef.

El concepto gastronómico del feudo es Mex-Thai, una mezcla de sabores e ingredientes mexicanos y tailandeses, que resaltan la cultura e historia de ambos países.

“Parece que fue ayer cuando comenzó este sueño de hacer un restaurante que rescatará las bondades del puerto. Estoy agradecido primero con Dios por permitirme hacer este sueño realidad e impulsar grandes experiencias a nuestros clientes”, compartió

El menú que se ofreció fue muy especial, ya que además de Eduardo, cocinaron dos grandes amigos y colegas: Gerardo Vázquez Lugo y Jonatan Gómez.

Entre los platillos que se degustaron fueron un aguachile de almeja chocolatada, Ribeye, pescado al cedro, chicharrón de cerdo con chicharrones marineros, entre otros, que se maridaron con vinos internacionales seleccionados por la Sommelier Joanna Vallejo.

“Es un honor cocinar con dos personas que admiro mucho y que son los mejores cocineros de México”, dijo Eduardo.

A la reunión asistió la actriz Grettell Valdez, quien es íntima amiga del chef y estuvo acompañada de su hijo Santino.

Por su parte, la cumpleañera Susana, se mostró muy feliz durante la celebración en la que estuvo acompañada de su marido, Mario Wichtendalh.

“Soy afortunada de tener una gran familia, es coincidencia que mi nieta Emilia haya nacido el mismo día que yo, es una bendición y siempre hay que agradecer”, contó Susana.

Sobre cómo la felicitó su esposo este día, nos confesó: “desde la mañana he recibido muchas felicitaciones, pero lo que me llena son los detalles, siempre me da cartas, y eso para mi, es el mejor regalo, las leo y después las guardo en mi caja fuerte”.

Los asistentes entonaron Las mañanitas y al final de la cena, partió un pastel junto a su nieta.