Galerías “Paseo Durango”

Se aproximan las vacaciones decembrinas, así que en Durango existen varias atracciones y muy populares para visitar en estos días, como los son Paseo Durango Galerías, Paseo del Viejo Oeste, calle Constitución, Museo “Francisco Villa”, Museo “Túnel de Minería”, entre muchas atracciones más.

Y para los pequeños del hogar, también puedes visitar Museo Bebeleche, San Vicente de Chupaderos, el Mirador de los Remedios, Parque Guadiana, plazas y centros comerciales con juegos y temáticas, entre otras.

Ahora que sí deseas salir más lejos o ver la nieve, puedes ir a Cascada El Saltito, Presa Guadalupe Victoria, Tres Molinos, asimismo al Pueblo Mágico Nombre de Dios, Durango, entre muchos atractivos más.

Y que deben hacer los jovencitos en vacaciones, pueden ver películas navideñas, realiza todos los mandados a los que no tuvieron el tiempo en lo que va el ciclo escolar, como citas con el dentista, exámenes físicos y exámenes de la vista. Limpiar tu armario y elimina aquellas cosas que no has usado en los últimos dos años, también puede donarlos a obras de caridad. Pasa tiempo con familiares y amigos. ¡Desenchúfate y ve afuera!.

Lee, pasea con tu perro, etcétera. Así que estas vacaciones no te quedes quieto, vista tu ciudad. Nos vemos hasta la próxima.