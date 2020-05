“Hay que superar los obstáculos”; Xóchitl Galindo

Para Xóchitl Galindo Cervantes “el éxito en la vida no se mide por lo que logras, si no por los obstáculos que superas. Todos tus sueños se pueden hacer realidad, sólo tienes que confiar en ti mismo”.

La joven de 18 años de edad y originaria del municipio de Santa Clara, Durango, actualmente ostenta el título de Miss Teen Globe Durango 2020 y representará a nuestra entidad a nivel nacional en certámenes a realizarse en Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Foto: Cortesía | Miss Teen Globe Durango 2020

Ella se siente orgullosa de ser originaria de esa región duranguense “porque es un municipio lleno de esperanza, gente trabajadora y leal; cuna de la talabartería, agricultura, la danza y el arte, este es mi municipio el cual resalta en la zona del desierto de Durango”.

La guapa joven para participar en los certámenes nacionales dice “me voy a preparar de la mejor manera, prometo dar lo mejor de mí, para así ganar uno de los mejores lugares, pues este trabajo lo hago lleno de felicidad y forjando recuerdos que llevaré siempre en mi corazón”.

Afirma que demostrando su dedicación y el valor de todos los duranguenses, su gente amable, cálida y trabajadora, representará lo mejor de ella, ya que “de este gran esfuerzo he logrado poco a poco llegar hasta aquí”.

“Estoy notablemente agradecida por las oportunidades que me han brindado, y principalmente a mi director estatal el licenciado Omar Contreras, que por su entrega he logrado todo esto; su dedicación, tiempo y esfuerzo no serán en vano, así como también agradezco a mi madre la señora María Isabel Cervantes que estuvo siempre conmigo, mi familia, compañeros que confiaron en mí y me apoyaron en todo momento, gracias a esto estamos aquí. Esto me ha llevado a valorar cada pequeño detalle de lo que he aprendido en estos meses”.

Por último, Xóchitl dijo que “en cada presentación pienso lo que vengo representando y doy lo mejor de mí, para así poner en alto a todo mi estado; ya que portar una corona a nivel municipal, estatal y nacional es verdaderamente un gran orgullo y placer, ya que en el 2018 me coroné como reina del Colegio.

