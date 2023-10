Homenajean a Nicaragua en la Mesa Redonda Panamericana de Durango

El pasado 20 de septiembre, las damas que conforman la asociación civil de la Mesa Redonda Panamericana de Durango se dieron cita en su casa sede de la calle Mina en el antiguo barrio de Tierra Blanca, donde se realizó bajo la dirección de Martha Rincón Arredondo, la junta de programa homenajeando al país de Nicaragua.

En esta ocasión y conforme a sus estatutos y reglamentos se realizó dicha sesión en donde la ponente fue la socia Gilda Patricia Rosales Cáceres.

Gilda Patricia Rosales desarrolló el tema de Nicaragua / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Pero en primera instancia se procedió a dar la bienvenida, a cargo de su directora la señora Marthita Rincón Arredondo, posteriormente se realizó la autopresentación de las socias socias e invitadas especiales, se procedió conforme al protocolo con todo el respeto a realizar los honores a la bandera de México y Nicaragua a cargo de las socias que integraron la escolta: Graciela Torres Ortega, Norma Herrera de Flores y Rebeca Martínez Arellano y así como el canto del Himno Nacional por parte de toda la asamblea, la Oración y el Lema Panamericano estuvo a cargo de la socia Leticia Ramírez Soto.

Posteriormente se le cedió la palabra a la socia Gilda Patricia Rosales Cáceres, quien de una forma muy amena y extraordinaria hizo un recorrido por Nicaragua en su cultura, geografía, forma de gobierno e historia, quien recibió muchos comentarios y felicitaciones por las socias e invitados asistentes.

Gran afluencia en la sesión mensual / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En esta ocasión se contó con la presencia de algunos de los estudiantes becados, socias e Invitados especiales, quienes atestiguaron que el Comité de Becas hizo entrega de los apoyos a los becarios y se tuvo la oportunidad de convivir con ellos, conocerlos más, constatar sus avances académicos y formación profesional y personal.

En esta ocasión se conto con la presencia de la extraordinaria de la Notaria Pública licenciada Georgina Velazco Nájar, quien, con el tema de la importancia de hacer un testamento con motivo del mes en que se dedica a recordárnoslo, aclarando dudas e hizo realce en la importancia que tiene para la conservación de la armonía de la familia, siendo muy felicitada por su exposición tan amena e importante de tan distinguida amiga de la asociación.

Reconocimiento a la notaria licenciada Georgina Velasco Nájar / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Durango disfrutaron de un exquisito agasajo ofrecido por parte de las socias Consuelo Medrano Cruz, Celina Aguirre de Feliz y María Lucila Córdova de Burciaga, reinando un ambiente de amistad y cordialidad deleitándose con música ambiental nicaragüense.

Ya entrada la tarde noche, la directora Martha Rincón Arredondo agradeció la participación tan puntual de la mesa directiva que la acompaño, así como la asistencia de las 29 socias invitándolas a seguir trabajando en armonía por esta gran asociación, a la licenciada Georgina Velazco y al invitado especial Alberto Posada Holguín a quienes la directora en su mensaje de clausura agradeció su asistencia y participación, recordando nuestro lema: “Una para todas, Todas para una. One for all and one for all”.