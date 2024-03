Llaman autoridades a prevenir incendios forestales

Con esta campaña la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente en conjunto con la Coordinación Estatal de Seguridad Publica, Protección Civil, Turismo y la Conafor, se brinda información a todos los paseantes y locales sobre las causas de provocación de los incendios forestales, qué medidas de prevención tomar y qué hacer durante un siniestro; todo esto para garantizar una estadía segura por la ciudad.

Te puede interesar leer: Protección Civil pide extremar cuidados en el hogar durante el periodo vacacional

“Dar el arranque a este operativo de prevención de la temporada o en el marco de semana santa. Es tan importante esta coordinación derivado que tenemos condiciones climáticas adversas no solo en el Estado si no a nivel nacional por lo tanto no solo mandan un mensaje sino que en la realidad se plasman en acciones preventivas y de concientización hacia todos los paseantes que están en los bosques de nuestro estado”, señala la Conafor.

Van 63 incendios forestales en la temporada 2024, con una superficie de afectación de tres mil 378 hectáreas / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

En tanto, la Secretaría de Recursos Naturales señaló que se trata de un trabajo en conjunto, en equipo una coordinación interinstitucional. “Quiero decirles que al día de hoy llevamos 63 incendios forestales en esta temporada 2024, con una superficie de afectación de 3.378 ha. En 2023 nuestro estado a nivel nacional quedo en octavo lugar en número de incendios con 347 y quedamos en quinto lugar a nivel nacional en superficie afectada con 89mil ha.”

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Y para quienes están con anticipación recibiendo capacitación, se les equipa, se les da la herramienta necesaria para poder hacer frente a este tipo de incidentes yo por eso quiero pedirles el reconocimiento para todos los brigadistas hombres y mujeres que participan de manera activa.”

Van 63 incendios forestales en la temporada 2024, con una superficie de afectación de tres mil 378 hectáreas / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Hoy Durango transita a uno de los mejores lugares en el índice delictivos a nivel nacional estamos mejorando día a día, pero como lo han dicho mis compañeros Secretarios ha sido una coordinación efectiva lo que ha permitido que Durango siga sobresaliendo en este ámbito”, fue el comentario mientras tanto de Seguridad Pública.