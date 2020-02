Hoy se celebra el Día Internacional de Niños con Cáncer

Los niños que padecen la enfermedad del cáncer podrían llegar a tener diferentes reacciones que afectan todo su entorno, por eso es importante un tratamiento profesionalizado, dijo la licenciada en psicología Brenda Marcela Castaños Maldonado del Área de Psicooncología del Centro Estatal de Cancerología, con motivo de la celebración del Día Internacional de Niños con Cáncer este sábado 15 de febrero.

La especialista dijo que “hay muchas afecciones, es un abanico de sentimientos y de respuesta cuando el niño tiene una enfermedad como el cáncer, va desde sentir rabia, impotencia, ansiedad y miedo -es muy variado- y va a ser así de acuerdo a la edad que el niño tenga, además de la cuestión cognitiva y su desarrollo, hay muchos factores que intervienen qué tanto puede afectar a un niño, el apoyo psicosocial con que cuente la familia del niño y él mismo, esos factores intervienen para poder decir en qué medida puede afectar psicológica o emocionalmente a un niño.

También dijo la licenciada Castaños Maldonado que “generalmente el niño va a cambiar su estilo de vida además de su entorno, pasa de tener un entorno seguro, estable en su casa, cambia al momento de ingresar al hospital, los tratamientos de cáncer infantil suelen ser muy agresivos, largos y van enfrentándose a diferentes pérdidas, sobre todo la pérdida de su salud, de su rol social, pérdida de la escuela, que para muchos niños dependiendo de su edad significa una pérdida muy importante por la que atravieza al dejar de ir a la escuela, sin embargo actualmente contamos con un programa de la Secretaría de Educación que es el programa “Sigamos Aprendiendo” en donde están los maestros capacitados y realizan actividades con los niños que no pueden ir a clases de manera normal, debido a su periodo de hospitalización. Este período va desde un mes a dos meses, dependiendo de su evolución”.

Para la profesional la psicología es tan importante como los medicamentos que recibe un niño paciente con cáncer porque “definitivamente sí, porque hay una afección psicológica y emocional, cuando menos como respuesta adaptativa al estrés que está sufriendo el niño por la enfermedad y por los tratamientos que recibe; se busca que paciente y familia tengan un tratamiento integral, donde se manejen esos aspectos y podamos darles una orientación y una escucha para aquellos papás con niños que están atravesando por esta situación, porque es algo que afecta a toda la familia. Los roles de los papás se ven impactados porque alguno de ellos –generalmente la mamá- deja de trabajar, económicamente se ven afectados por esa parte porque en lugar de dos ingresos va a ser uno y el papá tiene que cuidar a los hermanos. Entonces, ellos también están impactados y preocupados, sufren un abandono, no con esa intención, pero finalmente la familia se separa, la mayoría de los pacientes vienen de fuera y hay una separación, la mamá todo el día en el hospital y el papá con los hermanos entonces si esa familia cuenta con sus redes de apoyo, llámense tíos, abuelos y si se suman a esta lucha es más fácil para ellos para cubrir esos roles de ausencia”.

Finalmente nuestra entrevistada dijo que “al inicio del tratamiento los doctores aconsejan que las familias se muden esos meses al hospital porque pueden surgir más complicaciones, pueden tener un efecto secundario más fuerte y tienen que trasladarse al hospital lo más pronto posible, preferentemente los que viven lejos, no es aconsejable que vuelvan a sus lugares de origen por esta cuestión, el niño se ve limitado socialmente en esa parte, porque no tiene que exponerse tanto a los cambios de clima, salidas y toda la familia deja de lado esa parte social de convivir con amigos, cuando menos en los primeros meses de tratamiento, sin embargo sí toca sensibilizar a familia y maestros que al niño se le de un trato digno y de respeto, porque sufre cambios físicos muy importantes, como caída de cabello, cambio de coloración de piel, pierden pestañas y cejas, entonces hay un impacto muy fuerte en la imagen del niño, porque de repente no se reconoce, pero trabajamos con ellos en esa parte para que recuperen su autoestima y es una parte complicada del que ellos reingresen a la escuela porque como pueden tener muy buen apoyo o mucho rechazo, además de las preguntas de porque les pasó eso o qué tienen, y vamos a lo mismo… vamos a depender de su mecanismo de defensa, de su edad, del apoyo que haya recibido y se busca ayudar al niño para que él se pueda adaptar a este tipo de tratamientos, al igual que su familia y hermanos”.