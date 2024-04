¿Cumplen los servidores públicos con su función?, la Secoed realiza operativos de verificación

Desde enero de este año, un total de 13 municipios de los 39 con los que cuenta el estado de Durango, han sido ya visitados por una comisión conformada por contralores de diversas dependencias como salud, educación y finanzas, todas ellas encabezadas por la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed), Tania Julieta Hernández Maldonado, esto a fin de verificar que los servidores públicos cumplan con su función.

Explicó que además de revisar temas relacionados con el parque vehicular y mobiliario, que constantemente se llevan a cabo; el propósito de los operativos de permanencia laboral es enfocarse en el personal, de ahí que se visita cada una de las dependencias estatales en los municipios y se verifica que en el lugar se encuentren los titulares, personal de apoyo, etc.

"Lo que alcancemos en un día y todas las dependencias que podamos visitar en ese municipio", comentó Hernández Maldonado, al referir que todo ello se realiza sin avisar previamente para encontrar las verdaderas condiciones en las que se presta el servicio.





Aunque no se cuenta con el suficiente recurso económico para realizar estos operativos de permanencia laboral de manera frecuente, informó que se trata de aprovecharlo al máximo y con la presencia de más de un órgano de control, al que incluso se han sumado los auditores de obra, lo que los ha llevado a obtener buenos resultados.

“Hemos detectado deficiencias y hemos tratado de hacer las recomendaciones”, dijo Hernández Maldonado, al señalar que incluso se han encontrado con dependencias a las que llegan y se encuentran las oficinas cerradas, en su mayoría son los municipios con menos densidad poblacional como San Pedro del Gallo o San Luis del Cordero, en donde solo es una persona la que atiende.

Pese a ello, y aunque no haya personas que acudan a las oficinas, se debe cumplir con la jornada laboral, “hemos encontrado personas que sí están en el libro de asistencias, pero no está ahí, o gente que está ahí pero no se encuentra en el libro de asistencias”.

De ahí que se emite un dictamen con todos los detalles dirigido al responsable del área ya sea en Finanzas, Secretaría General de Gobierno, Dirección de Colegio de Bachilleres, CECyTED, Telesecundarias o Secretaría de Salud; dependencias que son donde se han encontrado con mayor frecuencia algún detalle en el personal, en ésta última incluso se ha acudido a las clínicas y hospitales en horarios nocturnos y fines de semana para verificar que esté el personal médico que se necesita.

La contralora estatal señaló que esto obedece a un reclamo hecho por la ciudadanía de manera constante, ya que la falta de personal en ciertas áreas de la administración pública se volvió un problema que tiene años suscitándose y que además de una mala imagen, provoca la molestia de los ciudadanos quienes deben dedicar más tiempo a ese trámite solo porque alguien no realiza la labor para la que fue contratado.

Algunas de las fallas encontradas con mayor recurrencia es la falta de portación de un gafete que lo identifique como empleado de la dependencia, no tienen plasmados los horarios de trabajo o de atención al público, algunas oficinas están cerradas.