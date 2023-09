Martha Lorena Díaz García, presidenta Nacional de las Voluntarias Vicentina

“Es una gran bendición el estar en esta Asociación y Dios me escogió y él sabe por qué”… Hace 24 años nace esta bonita historia de amor hacia el prójimo, para la presidenta Nacional de las Voluntarias Vicentinas AIC (Asociación Internacional de Caridades), Martha Lorena Díaz García, ella nos obsequió una bonita entrevista a cerca de su experiencia en este gremio.

Así que le preguntamos cuál es la labora de una presidenta Nacional, “mi labor como presidenta es estar al pendiente de todas las regiones y sus centros que hay en el país, y ser la representante ante AIC Internacional en México, una de mis funciones es visitar todas las regiones, visitar los centros para poder ver como se está trabajando, si se está trabajando correctamente, que se dé el servicio con la mejor calidad que pudiéramos darlo y cumplir tanto con nuestro reglamento que es el que nos rige de cómo es nuestro servicio, como es la calidad del servicio que damos a la gente más pobre de nuestro país”, reveló.

La presidenta Nacional nos regala un ejemplo de vida / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Además comentó como es la vida cotidiana de una presidenta, “es casi casi 24x7, la tecnología nos permite mucho, tenemos correos, varios WhatsApp de coordinadoras, de consejo, de las comisiones, estar contestando cartas y aparte dado que mi período me tocó entrar con la pandemia, entonces para no parar y seguir con este trabajo implementamos el zoom, que nos permitió estar más cerca y seguir trabajando esos dos años que estuvo todo parado, entonces las juntas de coordinadoras, de consejo nacional, cada comisión tiene su servicio y es estar participando en todo, la formación para las aspirantes también se hizo vía zoom, es estar un poquito en todo, en la formación humana, en la formación cristiana vicentina, entonces al menos en los dos y medio primeros años sí fue mucho de zoom.

Cada año también tenemos una asamblea anual ordinaria en enero y pues también son virtuales, ya es estar una semana vía virtual dando formación a todas las que participan y haciendo reportes porque parte también de nuestra función principal es informar de todo lo que se hace (...), ya no es lo mismo decir 50 ancianitos de un asilo, si no ya estas hablando de 500, ya estás hablando de un servicio global que de verdad, que con humildad lo digo es un servicio gratuito que es la diferencia de muchas asociaciones que reciben un pago por estar al pendiente de su servicio y el de nosotros no, es totalmente gratuito y prácticamente todas andamos 24x7”, aclaró.

¿Qué retos ha afrontado en este cargo? “Mi principal reto fue la pandemia, porque yo entré el 26 de febrero de 2020 y termino en marzo de 2024, y fue a unos días que se paró todo, y pues si nos quedamos como que en shok porque dijimos ¿qué vamos hacer? gracia a Dios pues existe esta herramienta y pues a través de ella fue aprender a utilizar el zoom, porque aquí la mayoría no sabemos de tecnología entonces fue adaptarse, porque por ejemplo en algunas regiones, pues no hay para un celular, ese fue el reto más grande que me ha tocado porque sí fue un cambio total de trabajo, por ejemplo el plan que yo traía de trabajo pues se quedó escrito y pues tuve que reinventar nuestra forma de trabajar”, afirmó.

Díaz García, felicitó a las Voluntarias de Durango, “Primero que todo yo las felicitó porque la verdad hacen un trabajo maravilloso, simplemente esta casa en la que estamos ahorita de verdad mis respetos, por la calidad, la limpieza, el orden, la disciplina, todo, y todos los centros, de verdad no puedo hacer menos a ninguno, hacen mucho esfuerzo, y sobre todo que otra de las limitantes, en la pregunta anterior es todas las limitaciones de Gobierno y todas las exigencias, que es algo muy difícil que me ha tocado, demasiadas exigencias y limitaciones para las asociaciones entonces el que ellas estén luchando con eso y estar actualizadas y estar al día, de que si Gobierno te pide esto, pues buscarlo rápido para mandarlo y que no nos cierren, entonces si te digo de que los donativos se han disminuido muchísimo por la situación que vivimos, entonces que ellas continúen dando esa misma calidad y mejor todavía, pues es un gran mérito para aquí para mis compañeras que felicito enormemente me pongo de pié porque sí han hecho un trabajo maravilloso tanto la Región II como la Región III y todas las regiones que he visitado todas mis respetos, y les diría continúen con esa voluntad de servir, y esta asamblea estamos reflexionando porque como en todo hay piedritas de tropiezo, hay caídas entonces todo lo que hemos vivido que nos sirva para salir adelante para ir mejorando y que salgamos de esta asamblea con el espíritu renovado para poder ser mejor y seguir los pasos de nuestros fundadores San Vicente y de Santa Luisa, que nos dan un ejemplo de vida, que para ellos no fue nada fácil pero como fueron resilientes para los cambios de que también ellos vivieron infinidad de pandemias y pues nosotros ahorita con esta pandemia tanto de salud como de Gobierno, y todo lo que está de las secuelas de la pandemia que no nos limiten, sino al contrario de que nos unamos más porque solitas no vamos a poder, nosotras no podemos parar este trabajo que tiene más de 400 años entonces debemos de continuar de pié, levantarnos cuando nos caemos y estar siempre ahí porque lamentablemente los pobres aumentan cada día más y no podemos decirles ahora te doy y mañana no te doy”, enfatizó.

Nuestra entrevistada también platicó del futuro, “En el mes de octubre tengo la asamblea con la región IV y V en la ciudad de Querétaro y en noviembre tenemos la asamblea regional con la región VIII en la ciudad de Mérida, y en diciembre ponernos a preparar la asamblea anual ordinaria que es en el mes de enero 2024, y preparamos la asamblea nacional que es del 11 al 15 de marzo del 2024, va a ser en el Episcopado mexicano en la Ciudad de México, ahí estamos esperando una asistentes de 244 personas viene nuestra presidenta internacional, ya confirmó -sonríe-, vamos a tener esa gran bendición, de que viene a acompañarnos desde Bélgica, la verdad es un gran honor , y te digo ahí yo ya entrego a mi sucesora y en octubre empezamos con todo el proceso de la nueva presidenta nacional, y luego yo ya me enfoco en mi centro que es un albergue para niñas y adolescentes con o sin bebés que provienen de familias disfuncionales por maltrato físico sexual, emocional, trata de menores, toda la problemática que ha estado asechando, esto es Chihuahua, yo soy de Chihuahua y ahí tengo el albergue con 36 niñas desde bebés hasta los 17 años, hay que darles todo, ellas no salen están ahí porque tenemos que cuidarlas de la familia, siento que ya tengo que enfocarme allá”, confirmó.

Nos platicó su experiencia al conocer al Papa Francisco en Roma, “Sí en este año tuvimos la asamblea internacional tuvimos la oportunidad de ir a Roma, y el día que llegamos fue un miércoles y estaba la audiencia con el Papa ahí en la Plaza San Pedro, ahí lo vimos y luego en lo que fue la semana de la asamblea una de las actividades que tenían planeadas era precisamente ir con el Papa, es una experiencia hermosa es una emoción muy grande es un ejemplo de vida, nos habló a las vicentinas porque sabía que estábamos ahí, fuimos un promedio de 150 vicentinas de todo el mundo, nos dedicó unas palabras, fue un mensaje muy emotivo y nos dejó una responsabilidad, precisamente de abrir mente, o sea él que está tan grande, enfermo nos diga, vamos tenemos que abrir la mente, tenemos que actualizarnos, tenemos que ponernos al día para continuar con esta labor, no somos un grupo más, sino que es una asociación en que somos un ejemplo de vida para los demás, como dice el Papa ustedes tienen que buscar la santidad de su servicio pero con la responsabilidad de que a todos los que lo rodean ganen esa santidad también, sino es sacarlos adelante enseñarle a pescar no darles el pescado ¿verdad? hacerlos dignos enseñarles que ellos valen por lo que son, enseñarlos a valerse por sí mismos por ejemplo en el albergue yo quiero enseñar a mis niñas que hay que ganarse el dinero dignamente y no en la prostitución, porque vienen con ese ejemplo, todos los servicios que damos en el país, no es dar por dar, es dar y evangelizar y enseñarlos a superarse y salir adelante”.

La presidenta nacional también incluyo un mensaje para los jóvenes “que los jóvenes se enfoquen en ayudar porque ahorita en nuestro mundo estamos muy desvalorizados, estamos muy egoístas, viendo nada más por mí, y nos estamos olvidando de que estamos en un mundo donde hay más personas, unas que tienen debilidades o otras circunstancias, como lo es la migración, como lo es la trata de menores, debemos unirnos y no tener miedos, el mundo sigue y ahorita no podemos ser individualistas al contrario tenemos que unirnos poder salir adelante, los jóvenes veo que vienen muy egoístamente con su celular, y si quieren sentirse realizados los invito a que vengas y den un servicio vean al que no tiene, decía mi abuelita “ve al de atrás y veras que lo tuyo no es nada”, cuando tú ves a esa niña de 7 años que viene maltratada con una historia de vida de violación, de maltrato, de mil cosas, o ves a un ancianito solo que no tiene quien le ayude de verdad se le mueven a uno las entrañas y entonces empieza uno a valorar que si tienes, dices con lo que tengo yo soy millonario porque estoy de este lado ofreciendo esta ayuda y como dicen al servir se llena uno más del que está recibiendo es doble bendición porque se va uno lleno es algo inexplicable de que tienes esa bendición, de que estas de este lado dando la ayuda, y ver en la persona que tu ayudaste esa sonrisa, el agarrarte la mano, esa bendición que te dan, pues no tienen palabras no se puede explicar, es con lo que te agradecen porque ellos no tienen más y esa bendición es verdaderamente sincera “, dijo emocionada.

Una experiencia que nos platicó la presidenta, ya que ella quería renunciar a su vocación, “Cuando trabajé con niños con discapacidad, humanamente quise renunciar hace muchos años al voluntariado , y yo no había dicho que iba a renunciar, sino lo traía en mente y dije “vengo, me despido y para no hacerlo triste ya mañana mando mi carta de renuncia y me despido de los niños”, y cuando empecé a despedirme llegó a un niño de 17 años que no hablaba solo movía sus manos, le digo bueno mi amor ya me voy, y me agarra la mano con más fuerza y se me queda viendo y le digo “mi amor suéltame la mano porque ya me tengo que ir” y me apretaba más la mano y me veía con esa mirada que dice San Vicente “tenemos que ver a Dios en nuestros semejantes” entonces ahí lo comprendí, que esa mirada era de Dios, me estaba diciendo “por qué te vas, te necesito, quédate” , y con ello dije me está escogiendo para quedarme aquí, y no me soltaba y empecé con la lágrima y a sentir aquella fuerza tan inexplicable y ya le dije me quedo al voluntariado y aquí nos vemos mañana, entonces ya le digo “chocalas”, así como los niños, que era lo único que él hacía y su sonrisa de oreja a oreja y muchas experiencias en donde Dios te dice te necesito aquí, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque a cada una de las vicentinas nos ha escogido de alguna manera u otra, cada quien tenemos una experiencia de cómo llegamos unas muy dulces unas muy tiernas, unas muy fuertes como me tocó a mi, decidir a través de un asesinato, pero “Sí Señor aquí me quieres, a tus órdenes”, pero es decir Sí a esa persona que está ahí tirada, y eso es lo que yo le digo a los jóvenes que se den el tiempo, si quieren ser felices y sentirse realizados, vengan a los centros, vayan atender a la gente, llévenle un alimento a las gentes que están en los hospitales sin comer, que no tienen ningún cinco, nada de que el ipad, ni todas las cosas modernas, nos pierden, si quieren vivir plenamente háganlo”.

Y por último, qué necesitas para ser feliz: “Nada estoy plena con lo que hago, servir es la clave”, finalizó.