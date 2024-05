¿Cómo hacer más eficiente el uso de energía en tu vivienda?

En busca de cuidar las finanzas y a la par el consumo de energía eléctrica en el hogar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado y listado de aquellas acciones que se deben tomar en cuenta para hacer más eficiente el uso de este servicio. Recordar que sobre todo en la presente temporada de calor aumenta considerablemente la demanda de energía, lo que genera un colapso.

Según refiere la Profeco en su Revista del Consumidor, existen diversas medidas y acciones para mantener un recibo de la luz a la baja o en un monto razonable. A continuación aquellos consejos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide):

Aprovechar la luz del sol:

Durante el día, cuando la luz del sol entra por las ventanas, se pueden apagar los focos de las habitaciones, esto colaborará de manera significativa en el ahorro.

Focos ahorradores:

Entre la innovación, ya existen focos considerados ahorradores, los cuales son recomendados por la propia Profeco. Para adquirirlos se recomienda verificar que cuenten con el sello de eficiencia energética. Estos son más efectivos y tienen una vida útil mayor que los incandescentes.

Limpiar focos y lámparas:

Al mantenerlos limpios y despejados de cualquier tipo de suciedad, se tendrá una cantidad de luz adecuada, lo que también impactará de manera positiva.

Considerar el uso de sensores de movimiento:

Para pasillos, escaleras y patios, se pide considerar los sensores de movimiento, con lo cual se evitará que se queden las luces prendidas sin ocuparlas.

Pintar el interior de la casa de blanco o colores claros:

Según expertos, tener la casa en color blanco en su interior, derivará en que se necesiten menos watts para iluminar los espacios.

Comprobar que no se tengan fugas de energía:

Este paso es importante, pues se pide revisar que no se tengan fugas de energía. Para comprobarlo, se pide desconocer todos los aparatos eléctricos, apagar las luces y verificar que el disco del medidor no gire. En dado caso que sí gire, se pide entonces que un experto revise la instalación porque entonces sí habría un problema.

Apagar la televisión o computadora:

Cuando no estén en uso la televisión o computadora, además de otros aparatos, se pide apagarlos y desconectarlos, o bien, ponerlos en suspensión para que la pantalla o el monitor no consuman energía mientras no se hará uso de ellos.

Llenar la lavadora al máximo indicado:

Y si de otras actividades se trata, se recomienda llenar la lavadora al máximo indicado. Es decir, que en cada carga se aproveche al máximo. Pero, evitar poner más jabón del recomendado, pues demasiada espuma fuerza el motor.

Activar la opción de ahorro de energía:

Se pide aprovechar la opción de ahorro de energía. Si tus aparatos electrónicos cuentan con esa opción, actívala. Está en la configuración.