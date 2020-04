Ante contingencia, Prada ofrecerá charla digital sobre moda y cultura

Ante la situaciçon actual que vive el mundo ante la pandemia por el Covid-19, la maison italiana presenta Prada Possible Conversations, una serie de diálogos entre pensadores, árbitros culturales y personalidades de la industria de la moda alrededor del mundo.

"La moda existe como una parte esencial de una conversación cultural más amplia, es un participante en un diálogo entre diferentes creencias, disciplinas y medios.

En este momento, en un ambiente actual, que está siendo transformado por la limitación, es esencial no permitir que ésta defina el diálogo. Necesitamos ser abiertos, libres y estar conectados".

Ver esta publicación en Instagram We want to thank our exceptional team, who are selflessly and tirelessly working at the Prada factory in Montone, Italy, which remained open for the purpose of production of non-surgical masks to be delivered to healthcare personnel in Italy. _ _ _ Ph. @annacatalanofoto Una publicación compartida por Prada (@prada) el 11 de Abr de 2020 a las 7:21 PDT

Como una iteración y evolución digital de los programas y eventos en vivo a nivel internacional de la firma, los voceros estarán conectados juntos en la cuenta oficial de Instagram de Prada para iniciar conversaciones en tiempo real, entre personas, pero también entre lugares, formas de pensar y valores.

Practicantes, expertos, autores y creativos son traídos de cinco esferas clave de la cultura, incluyendo la moda, el arte, la arquitectura, el cine y el pensamiento.

Ver esta publicación en Instagram Bringing together individuals and thoughts, @Prada debuts #PradaPossibleConversations – a series of @Instagram live dialogues between thinkers, cultural arbiters and fashion figures across the world. With each conversation #Prada will donate to @UNESCO - an organization whose work during the #COVID19 pandemic focuses on over 1.5 billion students worldwide who have been affected by school closure. Don’t miss the first #PradaPossibleConversation live here on April 14, 2020 at 6pm CET, between @PamelaGolbin, author, curator and Artistic Director of Jacquard x Google Arts & Culture Residency, and @AlexanderFury, Fashion Features Director of AnOther Magazine and Men’s Critic of the Financial Times. #StaySafe #StayHome Una publicación compartida por Prada (@prada) el 13 de Abr de 2020 a las 9:00 PDT

Empáticos a estas específicas circunstancias, los voceros ofrecen a la audiencia un escape así como una tipo guía donde se explorará cómo la cultura se ha visto afectada por tiempos convulsos y, quizás, evaluando el impacto de este momento que estamos viviendo.

La primera Prada Possible Conversation será mañana 14 de abril de 2020 en punto de las 12 pm (Ciudad de México), entre Pamela Golbin, autora, curadora y directora artística de la Jacquard x Google Arts & Culture Residency, y Alexander Fury, director de la edición de moda de Another Magazine y crítico de moda para hombre del Financial Times. Ambos discutirán el tema Fashion in Time Crisis (La moda en tiempos de crisis).

Cada conversación permitirá a la audiencia postear preguntas para cada participante y, por lo tanto, se convertirá en una discusión más amplia, conectando grupos más diversos y uniendo a las personas.