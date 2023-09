El diseñador Karl Lagerfeld cumpliría 90 años

Nuevas biografías, una miniserie con el hispano-alemán Daniel Brühl y una biopic con el estadounidense Jared Leto en el papel del legendario zar de la moda Karl Lagerfeld, buscan revelar quién era realmente el famoso modisto alemán que el 10 de septiembre habría cumplido 90 años.



Se trata de miradas retrospectivas y vistazos sobre la vida de Lagerfeld, fallecido el 19 de febrero de 2019 y uno de los creadores de la moda más populares, pero también más misteriosos.

Con su coleta blanca, gafas de sol y cuello alto, Lagerfeld se estilizó hasta convertirse en una figura artística y un mito. ¿Pero quién se escondía detrás de esa imagen?



El diseñador nacido en Hamburgo siempre intentó evitar que se escribieran libros sobre su vida. La primera biografía Kaiser Karl (Emperador Karl), de Raphaëlle Bacqué, se publicó en Francia apenas tres meses y medio después de su deceso.



Le siguieron otras como Karl, de la francesa Marie Ottavi, y Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris (Un alemán en París), de Alfons Kaiser, y estos libros sacaron a la luz detalles sorprendentes. Por ejemplo, que Lagerfled mintió sobre casi todo lo que tenía que ver con su nacionalidad.



Cuando llegó a París a los 19 años, dijo ser escandinavo. Los alemanes no eran bien vistos en la Francia de posguerra. Su padre, Otto Lagerfeld, no fue ni un barón danés ni un noble escandinavo, sino un empresario y fundador de la marca de leche “Glücksklee”, que trabajaba con los nazis, en cuyo partido también ingresó su madre.

Por ahora se sabe que la historia comienza en el verano de 1972 y que muestra el empeño de Lagerfeld en convertirse en el sucesor de Coco Chanel, fallecida un año antes, quien entonces era la diseñadora más exitosa de Francia. En esa época, Yves Saint Laurent era la personalidad más destacada de la moda.



Para la biopic de Lagerfeld con Jared Leto aún no hay fecha de estreno. Esta biografía cinematográfica fue anunciada por primera vez por el actor estadounidense en la revista de moda Women’s Wear Daily (WWD) hace unos meses. Según dijo, la película se ocupará de las relaciones claves en la vida del popular modisto.