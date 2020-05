“No hay mal, que por bien no venga”, Andira Blancarte

Andira Blancarte, de 22 años de edad y modelo profesional, es nuestra entrevistada de hoy. Al pedirle un mensaje para la sociedad duranguense, dijo: “mi mensaje para la valiosa persona que esté leyendo esto, es que nunca te rindas, por más difícil que parezca sigue adelante, sólo tú y Dios saben realmente por lo que estás pasando, pero depende de ti cambiarlo para bien. Recuerda, "No hay mal, que por bien no venga".

Ella en todo momento ha recibido apoyo por parte de su mamá Xitlali Villarreal y sus hermanos Omar Blancarte y Ricardo Blancarte.

El color favorito de Andira es el rosa palo y azul marino. Entre las comidas que más le agradan se encuentran los mariscos, y su película favorita es “El Milagro de la Celda 7”, además de todas las películas de “Toy Story”.

Durante sus ratos libres suele leer, ver películas con su familia e investigar de diferentes temas para adquirir nuevos conocimientos.

La hermosa jovencita nos comentó “…En el transcurso de mi vida he practicado diferentes deportes, como atletismo, gimnasia y porrismo, pero actualmente solo práctico pesas en el gimnasio para mantenerme sana y en forma”.

Al cuestionarle sobre lo que la motivó a convertirse en modelo, agregó “…Desde muy pequeña tuve el deseo de convertirme en modelo, recuerdo que veía revistas y videos de modelos profesionales y de cómo se preparaban para llegar a serlo y me emocionaba mucho el pensar que yo podría ser una de ellas o que algún día podría llegar a estar en la portada de una revista o salir en un comercial de televisión”.

Agrega que “…Siempre le platicaba a mi mamá cómo me gustaría ser en un futuro. Veía que era tanta mi ilusión que comenzó a impulsarme para que nunca dejara de creer en mí, siempre estuvo apoyándome para salir adelante con mis metas y hasta la fecha siempre ha estado a mi lado, siendo mi gran motivación”.

Foto: Cortesía | Garvam Models

Sus inicios fueron en la Agencia Garvam Models, realizó su inscripción un 3 de febrero del 2016. “Fue un regalo sorpresa de parte de mi mamá por mi cumpleaños número 18, aún lo recuerdo perfectamente, mi mamá me dijo que iríamos a un lugar que me gustaba mucho, pero nunca me imaginé qué lugar sería, quiso tomar un camino largo para que no adivinara el lugar (ríe). Al momento de llegar a la agencia, volteó con una pequeña sonrisa y me dijo: ¡Feliz cumpleaños mi niña!, y fue en ese hermoso momento que inició mi historia en "Garvam Models".

Su principal preparación es emocional, “ya que lo que sientes por dentro es lo que proyectas, y al momento de estar en una pasarela o sesión de fotos es necesario proyectar seguridad. Algunas maneras de prepararme emocionalmente es meditando, repasando lecturas constructivas y estar en paz con quienes me rodean. Físicamente me preparo alimentándome sanamente, tomando suficiente agua y haciendo ejercicio, de esta manera estoy en forma y tengo una buena salud y así lucir al 100 en las pasarelas”, concluyó.