Pride2022: Ezequiel García Torres e Iván Ramos cumplen nueve años de casados

Con un delicioso aroma a flores de diferentes variedades en su negocio familiar nos recibieron Ezequiel García Torres e Iván Ramos para platicar acerca de su relación que lleva ya 20 años de conocerse y nueve de casados.

Una pareja que ha luchado por su amor y que hoy se ve consolidada con un negocio que manejan ambos ubicado sobre el Boulevard Domingo Arrieta, en donde nos comentaron que se conocieron chateando en una plataforma que en aquel entonces se llamaba Milk, dice Ezequiel que “chateamos como tres veces, posteriormente nos citamos para conocernos, de ahí empezó la situación de la cual surgió el amor que hasta la fecha nos seguimos profesando”.

Antes de su matrimonio ya vivían juntos y dice Iván que “al principio sí fue difícil porque parte de la familia no lo aceptaba, pero ya vieron que estábamos bien establecidos y vieron que logramos una relación bonita la situación por parte de las dos familias fue muy favorable, nos han apoyado al cien por ciento”.

Por su parte Ezequiel dijo que “sí, los hemos podido sobrellevar con paciencia, con comunicación, con coraje de sacar adelante las cosas, empiezas como cualquier pareja, desde cero, empiezas a comprar tus cosas poco a poco, a vivir de renta en una casita chiquita vas poco a poco, vas teniendo aspiraciones a tener algo más y eso nos llevó a que primero compráramos una televisión, tu refrigerador, tu cama y ahí la llevas, así como cualquier persona, nos fuimos haciendo de cosas y a establecernos en un hogar más que funcional”.

Ezequiel García Torres e Iván Ramos cumplieron nueve años de casados / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Un día en la vida de Ezequiel e Iván comienza muy temprano, cuando él se va a trabajar en oficina o campo, donde permanece toda la mañana hasta mediodía cuando llega al negocio a reencontrarse con Iván, quien desde muy temprano se está en el negocio, donde comen y trabajan de manera conjunta por la tarde, después se van a casa a descansar y a vivir la vida cotidiana de cualquier pareja que trabaja todo el día, en casa atienden a sus perrhijos, cinco chihuahuas que tienen.

Ellos comentaron que ambos cocinan muy bien, “a Iván le gusta mucho lo picante que me gusta mucho, pero yo soy más de sazones tipo de señora, dicen que de gordera, me gusta mucho cocinar, a Iván le gustan mucho los postres, yo amo la cocina casera y nos apasiona mucho hacerlo”.

Ezequiel es ingeniero en sistemas y sí ejerce su carrera en un puesto que tiene para el gobierno federal, mientras que Iván es licenciado en nutrición y está en espera de su título para ejercer, además de que cuidan el negocio familiar denominado “Il Dettaglio” y que esperan llegando a su vejez heredarlos a alguno de sus sobrinos que se interese en preservar la tradición, porque las flores son muy nobles.

Por último les solicitamos un consejo para los chicos y chicas que viven en pareja y quieran tomar la determinación de formalizarlo a través del matrimonio, a lo que Iván dijo “que luchen por encontrar su felicidad, pero que también se den cuenta que no es fácil, a veces pensamos: ya me voy a salir de mi casa, voy a tener esa libertad, me voy a ir todos los días de parranda, pero no es así, tampoco es así, a veces les digo a mis amiguitos, que tenemos que pagar cada mes agua, luz, internet, lujos para vivir cómodos, no es fácil, no salimos mucho porque tenemos prioridades, en un antro me gasto quinientos pesos y de ir ahí y comprar mejor unas cortinas para mi casa y tenerla bonita para llegar y descansar cómodos, prefiero eso”.

En tanto Ezequiel dijo “el consejo que les daría sería es siempre comunicarnos en todo lo que sentimos, siempre hablarlo, ser mesurados, en las parejas tiene que haber complementos, si alguien estalla la otra persona que se relaje, si alguien está achicopalado el otro echarle ánimos, tratar de ayudarnos, no podemos tener una relación conflictiva, tratamos de no tener ese tipo de acciones, claro que todos tenemos nuestros momentos de euforia, de querer estar solos, de querer hacer tus cosas, pero a lo largo de la vida te das cuenta que tienes tu complemento. Vamos en un proceso de aprendizaje todos los días, siempre van a existir nuevas alternativas de que la relación avance, nunca terminas de conocer a las personas ni de conocerte a ti mismo, poco a poco, durante veinte años nos hemos ido conociendo. No es lo mismo la relación de hace veinte años, nos vemos como hemos cambiado y a lo que somos ahora y son procesos que llevamos poco a poco que son parte de la evolución como personas, que se den mucho amor y cariño, que nunca falte el acompañamiento entre pareja”, finalizaron ambos.