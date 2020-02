Puré de Manzana

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- De viaje relámpago se fueron a la Sultana del Norte, Monterrey, el doctor Iván Nevárez, su esposa Florecita Castañeda de Nevárez, su hija Isabela y también les acompañó la señora Silvia Niebla de Nevárez quienes fueron a ese lugar a realizar unos trámites importantes para su persona y aprovecharon su estancia para disfrutar de ese lugar.

En los cuernos de la luna Fidel Sariñana e Isamar Morales de Sariñana, quien en sus primeros días de recién casados por ahí en su nidito de amor son total felicidad por siempre.

Tomás Torres y Ester Dévora celebraron 50 años de feliz matrimonio con una misa de acción de gracias que tuvo lugar en el templo del poblado de San José de Gracia y enseguida toda su familia les homenajeó con un inolvidable festejo.

Y hablando del sector educativo hoy hacemos notar la presencia de la profesora Olvido Reyes de González que con mucho entusiasmo imparte clases ante grupo sin descuidar casa y esposo y además se va al gym a ejercitarse con el único fin de conservar su figura ideal.

Incansable viajera Lucita Jáquez que llegó directamente de la Unión Americana y ya se encuentra por ahí en su domicilio particular recibiendo a sus amistades que le dan cálida bienvenida.

Al acecho andan varias niñas por querer conquistar a esa cara bonita de Edgar Morales Velázquez, galán que les trae en jaque mate por sus quereres y muy especialmente una niña la que quiere vivir totalmente en su corazón enamorado, ella es…

El enfermero Gerardo Nieves y su esposa recibieron por primera vez la llegada de la cigüeña la cual tocó las puertas de su hogar para dejarles un robusto varoncito que vio la primera luz en conocida clínica de maternidad por lo que su familia y amistades han estado felicitándoles y llevándole regalitos al recién nacido y ellos corresponden las atenciones recibidas obsequiándoles finos puros de importación.

Por supuesto que también fue homenajeada en su cumpleaños la estimada señora Amadita Salazar quien por ahí en su céntrico domicilio particular sus hijos y demás familia le organizaron algo especial para la ocasión.

Una guapa mamá en ciernes lo es Karen Medina de Reyes quien con mucha ilusión espera por segunda ocasión la llegada de la cigüeña que vendrá por los meses de mayo y junio, por lo que ella y su esposo Jonatán ya preparan el ajuar del bebé por nacer.

Urge Lupita Amador que lances tus cartas al azar consultes la bola de cristal y eches las palabras mágicas de la fuchi fuchi fa para saber por cuál de tus chorrocientos pretendientes decidirte. Calma valentones, ella está a punto de hacer la mejor elección.

Ya casi pisa con firmeza sus 15 primaveras la linda Marcela Ortiz, quien ya anda organizando todo lo referente al festejo que le organizarán sus papás en el próximo mes de marzo.

Infinidad de parabienes recibió en su cumpleaños Lupita Álvarez Sifuentes, directora del Cobaed plantel Canatlán quien por cierto pasó un día inolvidable al lado de sus seres más queridos.

Los esposos Poncho y Maritza Domínguez acompañados de sus hijitos se fueron a la Ciudad de México a visitar a la Virgen de Guadalupe y aprovecharon su estancia para visitar los principales centros de interés turístico.

Con sus ojos color de mar el súper galán Kevin Aldaba Unzueta y su princesita linda traen acaramelado romance por todos los rumbos de la ciudad donde escurre la melcocha a más no poder.

El destacado deportista Daniel Galarza Domínguez quien participa en conocido equipo de la ciudad capital se fue a Chihuahua a participar en importante torneo futbolístico y de allá llegó encantado de su viaje.

Secretaria guapa y eficiente lo es Lilia Domínguez por ahí en las amplias oficinas de la Agencia del Ministerio Público donde su excelente trabajo lo dice todo y su amabilidad está de más.

Anahí Barraza está feliche de la vida a lado de su familia porque el ave picuda en días pasados llegó para dejarle nada menos que una preciosa muñequita la cual vio la primera luz en conocida clínica de maternidad de la ciudad capital. Felicidades.

Siempre guapa en nuestro mundo social nuestra ex reina de la ciudad, Doris Ruiz, quien como siempre se distingue por su buen gusto en el vestir.

Herida del corazón anda una linda chica por que el archi recontra guapérrimo Kevin Landeros aún no se fija en ella para decirle que sí o tan siquiera hacerle úchila y esta enamorada Julieta que está que se le queman las habas por conquistarle.

Alegría y felicidad hubo en el cumpleaños de la señora Lola Núñez de Arreola y toda su familia le consintió con flores y regalos durante amena tertulia.

Siempre demostrando las mejores aptitudes en su trabajo la maestra Rosa de Abril Ramírez, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, donde con el pie derecho inicia este nuevo año, ya que ella realiza toda clase de acciones en sus labores diarias y siempre está presente en los mejores eventos.

En un capítulo demasiado romántico así encontramos a Mariana Rivera y Jocsan González Castañeda, románticos empedernidos de toda la vida que en sus bellas citas de amor se siguen sacrificando por Cupido al quererse mucho mucho.

Tomasito Cortez, miembro del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio después de laborar toda una vida en este, sirviendo a la ciudadanía llegó a su jubilación por lo que él se despidió muy amablemente de sus compañeros del Sistema DIF quienes le desearon lo mejor en su vida futura.

Esperando la llegada de su príncipe azul, así encontramos a linda niña quien es la más ferviente admiradora secreta del galán Carlos Valdez Vargas, ya que él le trae de cabeza por su amor y todo está en que pronto le corresponda a sus galanteos a tan sufrida enamorada.

Continúa anunciándose en el templo de San Diego de Alcalá para el 21 de febrero el enlace matrimonial de Enrique Chávez y Karla García quienes unirán sus destinos para siempre por allá en el templo del poblado Las Delicias. Se hace este aviso para los trámites que se requieran.

Al igual que Vic es infallable a su trabajo la gentil señora Norma Corona quién por ahí en las oficinas de promotoras del DIF Municipal siempre se ve muy activa realizándolo de lo mejor.

Es toda batalla en su trabajo el señor Jesús Valles quien atiende la farmacia del DIF Municipal en mancuerna con el doctor Cuco Valdez quien está a cargo del consultorio médico por lo que siempre anda muy atareado revisando su respectivo trabajo.

Con actitud emprendedora y gran sentido humanitario así vemos en sus labores diarias al doctor Paco Sandoval quien amablemente atiende a sus pacientes por ahí en el Hospital Integral de esta ciudad manzanera.

Con ameno convivio y rico pastel así celebró su cumpleaños Laura Ceballos y fue por ahí en su hogar donde su esposo y seres más queridos le colmaron de felicitaciones y gratos detalles.

Ya muy mejorada de salud la señora Esmeralda de Ochoa quien se reincorpora con más bríos a su trabajo por ahí en la oficina del Sistema de Agua Potable de Canatlán donde es una atenta secretaria.

Auténtica original y bonita así es Paloma Jacaranday González, reina actual de la Feria de la Manzana quien siempre hace presencia en los diferentes eventos culturales, sociales y deportivos.

Chuyito Sida está que no se la acaba, ya que en la nueva serie que se filma en esta ciudad él tiene uno de los papeles protagónicos por lo que se le ve en muchas escenas realizando sus dotes de galanura así es que su popularidad va que vuela por eso muchachitas le sobran al por mayor.

El simpático niño Iker Soto Ruiz muy puntual asiste a sus clases de primaria por ahí en el Colegio González y Valencia donde se le ve muy estudioso en sus clases para orgullo de sus papás profesor Víctor Soto y doctora Cinthia Ruiz de Soto.

El profesor Francisco Salazar y su esposa Viridiana Castañeda de Salazar acompañados de su hija Luisa Annette y de la guapa señora Azucena Castañeda y sus dos hijos estuvieron de tour por el puerto de Mazatlán donde se lo pasaron de lo lindo y de allá llegaron contando mil novedades que vivieron durante su recorrido.

Como dibujado por los propios ángeles así está el mangazo Brayan Favela, ya que con su solo presencia se roba el corazón de ellas y de su última conquista la cual le quiere mucho.

La linda Diana Velázquez con un positivismo único así se le mira en sus estudios por ahí en el Tecno Virtual de esta ciudad donde exitosamente cursa su carrera profesional.

La gentil Maura Guardado también estuvo de manteles largos festejando su cumpleaños al lado de su familia que le organizó ameno convivio en esta memorable fecha en su vida.

Por si no lo sabías Jesús Álvarez Rodríguez, te queremos decir que tú vives y no pagas renta en el corazón de una enamorada secreta que está muy cerquita de ti, pero no se te declara porque se chiveya.

Cambiando de tema ahora te comentamos que radicando por allá en Querétaro nuestra paisana Vanesa Enríquez, quien diariamente le entra duro a la chamba y en cuestiones de amores anda bien sobradona, ya que su príncipe valiente de cuento de hadas le quiere hasta el fin del mundo y toda la eternidad.

Por temporada de impuestos siguen llenos de trabajo el atento personal de la oficina de Recaudación de Rentas de esta ciudad, entre ellos: Nenis Alcántar Oloño, Iris Ruiz Torres, Lucy Vargas y muchos más que con gentileza atienden a las personas que asisten a esta oficina.

No es guapo sino lo que le sigue de precioso Juanito Castañeda Quezada, el clon de William Levy que arrasa con todo en el corazón de lindas niñas que son sus más fervientes admiradoras y están dispuestas a tirarse al abismo a la hora que él se los pida.

Blanquita Huerta de Enríquez se parte en tres: casa esposo y trabajo y este lo desempeña de lo mejor por ahí en el CBTA 28 donde su amabilidad no tiene límites.

Allá en la Unión Americana bomba se la pasó en su cumpleaños Felipe Gurrola González por lo que su familia y amigachos le organizaron tremenda pachanga en esta importante fecha en su vida.

Los jóvenes esposos químico Hugo Posada de la Cruz y la profesora Daniela Villarreal de Posada, cada día viendo muy sanita crecer a su primogénita quien es toda hermosura y la alegría de su hogar.

Causa polémica de la buena entre sus admiradores la chica Cobaed sexy.com Alexia Villarreal Muñoz, ya que con su expresiva mirada y dulce sonrisa en un santiamén se apodera de la voluntad de propios y extraños.

De agasajo se la pasó en su cumpleaños Dulce Ruiz Irigoyen, gentil señora quien al lado de su esposo y familia estuvo celebrándolo con bombo y platillo.

Su responsabilidad no tiene límites en Laurita Inzurriaga de Alamillo, eficiente secretaria de Economía del palacio municipal donde su amabilidad no está de más.

Con actitud talentosa así se le ve por allá en la Sultana del Norte, Monterrey, a la linda Fernanda Esqueda, bello lugar donde cursa su carrera profesional y desde ahí se hace presente en las redes sociales para con su familia y amigos que le extrañan mucho.

Bajo la luna plateada se les mira demasiado enamoriscados a Daniel Galarza Domínguez y su capullito de alhelí, pues ellos nos presumen floreciente noviazgo por todos los confines de la ciudad donde derraman torrentes de miel y más miel.

Tiene tanta experiencia en su trabajo la licenciada en psicología Josefina López Oloño, quien por ahí en el Gobierno del Estado es una funcionaria de primera que con eficiencia realiza sus labores diarias.

Entre exclusivos regalos y gran variedad para el día de San Valentín así encontramos en su céntrico negocio de novedades a Laura Flores quien tiene el detalle ideal para ese ser más querido.

También Miguel Ángel Pérez Catillo recibió felicitaciones al 2x1 por parte de su esposa y familia, quienes le organizaron algo especial donde no pudo faltar el riquísimo pastel.

