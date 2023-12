Rey Carlos III defiende la necesidad de paz en el mundo durante mensaje navideño

El rey Carlos III defendió el ecologismo y la necesidad de paz en todo el mundo en el segundo mensaje de Navidad de su reinado.

Dirigiéndose al país desde el Palacio de Buckingham, el monarca de 75 años pidió encontrar una "gran inspiración" en la "creciente conciencia de cómo debemos proteger la Tierra y nuestro mundo natural".

De pie junto a un árbol de Navidad vivo -una primicia en el discurso festivo anual de la monarquía británica-, el rey dijo también que rezaba por la paz, en un momento en que el conflicto hace estragos en Medio Oriente y otros lugares.

"Cuidar de esta creación es una responsabilidad que incumbe a personas de todos los credos y de ninguno", dijo en el mensaje real pregrabado y emitido por la televisión británica.

El monarca, defensor del medio ambiente desde hace muchos años y que intervino en la reciente cumbre climática de la ONU COP28 en Dubái, detacó la importancia de "cuidar la Tierra por el bien de los hijos de nuestros hijos".

“At a time of increasingly tragic conflict around the World, I pray that we can also do all in our power to protect each other. ”



📺 Today, in his annual Christmas Broadcast, His Majesty has spoken of compassion for others. Watch the broadcast in full on YouTube:… pic.twitter.com/ZTN4BjeTod — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2023

Al concluir su mensaje reconociendo "los conflictos cada vez más trágicos en todo el mundo", afirmó rezar "para que también podamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegernos unos a otros".

"Las palabras de Jesús parecen más pertinentes que nunca: 'Haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros'", subrayó, señalando que "tales valores son universales".

"Nos recuerdan que debemos imaginarnos en el lugar de nuestro prójimo y buscar su bien como lo haríamos con el nuestro", resumió.