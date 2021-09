Arranca Festival Internacional de Cine Independiente Nahui Ollin Film en Durango

La Cineteca de Durango será sede del Festival Internacional de Cine Independiente Nahui Ollin Film, dirigido por Alejandra Estefanía Díaz, el cual dará inicio este martes 7 y culminará con las proyecciones el 14 de septiembre, todas se exhibirán en tres horarios, 16:30, 18:45 y 21:00 horas.

Nahui Ollin Film Festival es una plataforma que tiene como objetivo descentralizar y democratizar el arte, así como su difusión. El festival busca exhibir películas que traspasen los límites de la norma aceptada, enfoques desde una expresión genuina y creativa más allá de la sub-representación de historias tradicionales. Además, busca generar espacios de encuentro diversos e inclusivos, visibilizar el cine hecho por mujeres y fomentar una comunidad internacional de artistas.

“La lucha sigue,” “Red lipstick”, “Nación Mexica 500 años de resistencia”, “Until we live again”, “Suspended,” “Subamos juntas la montaña”, “Mar es adentro”, “Matria, Kerli- Shadow Works I Documental”, “Mojarse en Cuatro Versos”, “Vicent Before Noon” y “Youth will not sleep”, son algunas de las películas, documentales y cortometrajes que se exhibirán en la Cineteca de Durango.