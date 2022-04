Las imágenes reflexivas y provocadoras de Julia Fullerton-Batten

La fotografía es el medio que eligió la fotógrafa alemana Julia Fullerton-Batten para contar todas las historias -reales y ficticias- que pasan por su cabeza.

Stories se llama la selección que hizo la artista que hace unos días inauguró esta muestra en la galería L/S, ubicada al poniente de la Ciudad de México.

Se trata de una selección de obras en las que contrasta lo colorido con los claroscuros y la fantasía con la nostalgia, entre otras situaciones sociales de nuestro entorno, y creadas en un estilo definido como staged reality (realidad escenificada), donde muestra imágenes de situaciones cotidianas, pero con un dramatismo cinematográfico que genera una reacción emocional en el público.

La exposición reune varias de sus facetas artísticas, desde series recientes como "Looking out from within" donde retrató los sentimientos de aislamiento durante la pandemia de Covid-19 y con las que produjo imágenes de nostálgica contemplación, así como de "Old Father Thames", que fue un proyecto donde recreó la escena histórica y de memoria colectiva del río Támesis en Londres, y también de "In between" y “Teenage Stories”, series que relatan puntos de catarsis emocional en la transición de la adolescencia femenina.

Sobre esta exhibición que muestra tintes fantásticos que van de lo lúdico a lo introspectivo, hablamos con esta fotógrafa que actualmente reside en el Reino Unido:

Julia, felicidades por estas bellas imágenes. Aunque no sé si la belleza sea en lo primero que piensas cuando las realizas.

Buena pregunta. Creo que son hermosas… Pienso que son estéticamente hermosas. Hay por ahí también algunas historias que pueden llegar a ser trágicas, pero aún así creo que siguen siendo hermosas fotografías.

¿Tus fotografías tienen algún tratamiento o efecto visual de producción?

Algunas están trabajadas con CGI (imágenes generadas por computadora) como esta que se tomó en Gran Bretaña y obviamente no puse flotar esa galería. Trato de hacer todo lo que puedo en la cámara pero también tengo mucha idea pictórica. Mucho se logra también con la iluminación, que te ayuda a resaltar ciertas cosas en la imagen, y eso también le da una sensación pictórica. En realidad si vinieras a una sesión podrías mirar en la pantalla y lo que está enfrente y notarías que no se ven tan diferentes.

Te lo pregunto porque muchas de tus fotos dan la sensación de que son pinturas.

Sí, mucha gente me dice eso. Pero eso es principalmente por la iluminación. Creo que es una combinación de diferentes cosas: Trabajar con mucho cuidado con las paletas de colores, porque soy muy muy cuidadosa con eso, pero también trabajo con geles de color en las luces y también tiene que ver el pulso de luz que le pongo al set, así que no es sólo un flash que se lanza en una escena, sino como algo en 360 grados, con una iluminación interior y eso es lo que crea ese tipo de sensación ligeramente cinematográfica y pictórica.

En paralelo a su carrera artística, la fotógrafa también ha realizado proyectos de índole más comercial para revistas como Vogue, Elle y The New Yorker, logrando que su trabajo tenga reconocimiento a nivel internacional y convirtiéndola en una importante figura de la fotografía actual.

Sobre su paso por la capital mexicana, comenta: “Es mi primera vez en la Ciudad de México. Vine a México hace muchos años y caminé por la costa, por lo que tengo recuerdos muy divertidos, así que cuando la Galería L/S me invitó, pensé: "Bueno, es hora". Me encanta la Ciudad de México porque es muy cultural y artística, llena de color”.

Se ve que los colores son muy importantes en tu trabajo, ¿consideras que puede ser arte pop?

Bueno, algunas imágenes pueden parecerlo, sobre todo porque los colores son muy vibrantes, pero no, yo no diría eso, porque creo que en mi obra los colores son mucho más suaves, mientras que el pop art es mucho más intenso. Yo trabajo mucho con colores que más bien se complementan.

Veo algo de nostalgia en varias de tus fotos, ¿es un elemento importante para ti?

Sí, todos son bastante estáticos. Mi marido siempre me dice: "Ay, otra imagen de alguien mirando a lo lejos". y creo que es porque no soy una fotógrafa de estilo de vida, que es cuando te dedicas más bien a capturar el momento en que la gente está charlando o algo por el estilo, aquí hay más bien imágenes reflexivas que provocan pensamientos, como soñar despierto o pensar, y soy muy propensa a eso. Es como pensar en alguien que está siempre esperanzado, mirando por las ventanas… Es ese es el tipo de soledad la que estoy plasmando.

¿Qué otros elementos son importantes en tu obra? También me transmiten cierta individualidad.

Ciertamente hay una ligera alienación en cada imagen, es una especie de soledad, aunque también tengo algunas impresiones donde probablemente hay 50 personas en la imagen…. Me gusta la tranquilidad, pero también las imágenes más provocadoras.

Por alguna razón, siento que estas imágenes nos transportan al pasado.

Creo que tal vez es porque, aunque los escenarios son imágenes temporales con la iluminación y la puesta en escena, el vestuario y la utilería son bastante antiguos. Probablemente sea por eso. Hay algunas imágenes que son de interiores más modernos, pero muchas de ellas no, como el papel tapiz o las paredes de madera que ciertamente son muy antiguos.

Se que varias de estas imágenes las hiciste durante el confinamiento por la pandemia.

Sí, cuando estábamos encerrados en Londres, y me di cuenta de que nunca había experimentado esa ciudad tan tranquila, ya que no había autos en las carreteras, nadie se movía, era como si estuviéramos todos enjaulados en el zoológico, porque de repente estábamos todos adentro y todos los animales afuera… Y descubrí que realmente tenía que registrar ese momento tan aterrador.

¿Cómo recuerdas ese momento?

Tuvimos la suerte de tener una casa y un jardín, y de que nuestros niños estuvieran en casa. Fue agradable porque era verano y hacía bastante calor, pero sabíamos que otras personas se estaban muriendo... Tenía miedo por otras personas que vivían solas o que aunque vivían juntas quizá se estaban divorciando, porque fueron situaciones que les sucedieron a muchos. Así que puse un anuncio en mi barrio preguntando si alguien quería ser fotografiado por un profesional y mucha gente se acercó porque además les dije que no habría contacto físico, ellos estarían detrás de su ventana y yo del otro lado… Nos comunicamos por un teléfono o gritando a la ventana y listo.

Qué interesante. Encontraste un nuevo método para trabajar.

Sí, al principio fotografié a quien fuera, pero luego me volví más selectiva con quién iba a fotografiar. Como estábamos en pandemia no tenía a mi equipo de personas que siempre me ayuda, así que tuve que hacerlo todo yo sola, sólo me ayudaron mis hijos y mi esposo… Entrevistar a las personas fue muy importante para mí, y ver cómo todos estaban experimentando este encierro de manera diferente.

Stories estará disponible al público hasta julio del 2022 en LS/Galería, donde además de disfrutar de esta muestra también hay obras disponibles para los coleccionistas.

