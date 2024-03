CandyValkyrie: Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay

Karen Patricia Viveros Guerrero, es una joven orgullosamente duranguense quien actualmente tiene 30 años cumplidos y que cuenta con más una década en el mundo del cosplay. Entrevistada para El Sol de Durango y caracterizada elegantemente como Violet Evergarden, nos cuenta sus inicios y diversas experiencias como cosplayer.

Te puede interesar: Fin de semana de Cultura japonesa con la Super-Con 2024 en Durango

El cosplay es una forma de expresión artística en la cual los participantes, conocidos como cosplayers, se visten y actúan como personajes ficticios de diversas fuentes, que van desde anime, manga, cómics y videojuegos hasta películas y series de televisión.

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Los cosplayers recrean meticulosamente los trajes y accesorios de estos personajes, a menudo incorporando detalles precisos para lograr una representación fiel. Este pasatiempo no solo implica la elaboración de disfraces, sino también la adopción de la personalidad y los gestos característicos del personaje interpretado. El cosplay se ha convertido en una comunidad global vibrante, donde los aficionados comparten su amor por la cultura pop, participan en convenciones y eventos temáticos, y celebran la creatividad y la imaginación.

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

CandyValkyrie, como se le conoce en redes sociales y en la comunidad del cosplay, comentó que lleva 13 años como cosplayer e inicialmente lo que más le llamaba la atención era la vestimenta, la diversión y la increíble experiencia de traer a la vida e interpretar su personaje favorito.

En el pasado, el primer personaje al que dio vida y con quien inició su travesía a través de este arte fue Lucy, protagonista del anime 'Elfen Lied', el cual tuvo mucha popularidad debido a su historia. Comentó que le encantaba ese personaje con su trágica historia, el cual, con su carácter y su valía, sirvió de inspiración para finalmente interpretarla.

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Para Karen, ser cosplayer no solo es una experiencia, "es una forma de vida, un hobby tan amado y bonito que se queda para toda la vida. Traer al mundo tu personaje favorito y poder interpretarlo es un reto y un gran honor".

La cosplayer duranguense comentó que, principalmente, el hobby, vestirse y divertirse interpretando y conviviendo en las convenciones con sus amistades con cada personaje que hace y conocer caras nuevas es lo que la inspira a continuar con este arte. En sus inicios, cuenta que había una cosplayer originaria de Corea del cual disfrutaba de ver sus trabajos y fue por fin que se animó a probarlo por ella misma.

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En cuanto a sus trabajos, se le preguntó si había un personaje que, por algún motivo, no se animaba a interpretar. Aunque mencionó que había uno, también aclaró que en un futuro sí tiene planes de realizarlo; sin embargo, por el momento no ha podido hacerlo y se trata de Navia del videojuego 'Genshin Impact', adelantando que se vienen nuevas cosas en camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karen - CandyValkyrie o solo “Valkyrie” (@candyvalkyrie)

También compartió que sí ha habido momentos de inseguridades a la hora de interpretar algún personaje, pero más que nada al momento de subirse al escenario a concursos de performance en convenciones. Si ha habido ocasiones donde el pánico escénico llega, sin embargo, ya estando en el escenario es de pensar: "Ya estoy aquí, hay que seguirle, hay que hacerlo", y cuando baja ya con la mente más fría se dice a sí misma "si se hizo ya se armó y al final no fue tan malo".

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La forma en la que Karen elige sus proyectos es que principalmente le tiene que gustar el personaje y tiene que estar familiarizada y fascinada con la serie o videojuego de donde proviene, también toma en cuenta su forma de ser, forma de vestir y todo eso le tiene que inspirar para elegirlos.

En cuanto a los disfraces, CandyValkyrie ha estado en los dos puntos entre crear sus vestimentas ella misma y comprar ya hechos, pese que hay una discusión en el mundo del cosplay sobre cómo debería ser. La cosplayer opinó que cualquiera de los dos está bien, y que las personas que los hacen a mano tienen su total respeto, sin embargo en estos tiempos, debido a que comprar es más accesible, se inclina hacia ese lado. Pero ya que antes no había tantas facilidades si los llegó a confeccionar ella misma, con ayuda de su madre o una costurera.

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Cuestionada respecto a cómo se comporta la comunidad cosplay en la ciudad de Durango, mencionó que en comparación a otros estados sí es más sana, ya que en general suele ser un ambiente "tóxico", sin embargo, hay gente muy noble del cual presume que en la ciudad sí existe esa calidad de cosplayer. Mencionó que de hecho en ningún momento ha recibido críticas negativas acerca de sus trabajos lo que ha ayudado a continuar con ello.

Finalmente, para aquellas personas que estén interesadas en entrar al mundo del cosplay ya sea por hobby y que debido a algún miedo o inseguridad no se animan o están indecisos, aconsejó que se animen, que si es algo que de verdad les interesa, vayan perdiendo ese temor, "a pesar de que ahora hay muchos dimes y diretes, si a uno le interesa, si a uno le gusta, si realmente lo mueve pues adelante, no lo hagas con miedo, hazlo con entusiasmo porque si es algo que te llama la atención te aseguro que no te vas a arrepentir ya que es un hobby muy bonito".

Joven duranguense, comparte su historia y pasión por el mundo del cosplay / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

CandyValkyrie, continúa inspirando a otros con su pasión por el cosplay y su compromiso con la comunidad. Su historia es un testimonio del poder transformador del cosplay y su capacidad para unir a personas de diferentes culturas y trasfondos en una celebración de creatividad y expresión personal.