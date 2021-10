Tatiana Huezo pone la mira en el Oscar con su película Noche de Fuego

Tatiana Huezo y el equipo de productores de Noche de fuego, están enfocando sus esfuerzos para que los miembros de la Academia de Hollywood vean la película y pueda competir como Mejor Película Internacional en la próxima entrega del Oscar.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, eligió la primera película de ficción de la directora como la representante mexicana para conseguir una nominación a este premio.

Tatiana Huezo pone la mira en el Oscar con su película #NochedeFuego.

En @FICM, Huezo recibió un premio en efectivo otorgado por una marca de mezcal que le servirá para continuar su trabajo como realizadora. https://t.co/OYo8tktTmp pic.twitter.com/W8fbFOIVHz — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 30, 2021

“En mis manos está trabajar y hacer todo lo que esté en nuestro alcance a lado de los productores increíbles, Jim Stark, Nicolás Celis y tantas otras productoras que se sumaron a esta película para impulsarla con todo lo que esté en nuestras manos para llegar (a esta nominación). Es un camino que no es fácil y tengo mucha ilusión porque tenemos atrás una historia poderosa, honesta”.

La directora dijo con una ligera risa que por ahora no piensa ni se visualiza en la ceremonia del Oscar “porque me pongo muy nerviosa. Realmente me veo trabajando cada día por empujarla con mucho cariño. Ahora la enorme misión es que los miembros de la Academia la vean y que, si les gusta, después la voten”.

En la estrategia para que la película logre este reconocimiento, Tatiana Huezo pone su confianza en los productores que participan en ella, así como en el alcance que tendrá la cinta cuando llegue a Estados Unidos el 17 de noviembre a través de Netflix.

“De alguna manera son parte del aparato que se está cocinando y de la estrategia que va a empezar a caminar para hacerla llegar a los miembros de la Academia”, comentó.

En el marco de la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, Tatiana Huezo recibió un premio en efectivo otorgado por una marca de mezcal que le servirá para continuar su trabajo como realizadora. Entre ellos su próximo documental, El eco, el cual actualmente se encuentra en desarrollo.

“Es un proyecto que dejé aparcado para hacer Noche de fuego y que ahora he retomado. Es una historia sobre la infancia, sobre niños campesinos, una historia sobre crecer, de sentir el vértigo de la vida, sobre el eco que los padres dejan en los hijos, en un lugar hermoso donde hay eco en el espacio, donde el sonido viaja de una forma muy particular”.

La realizadora participa dentro del FICM como parte del jurado de la sección de Documental Mexicano. Además presentará una función especial de Noche de fuego.

