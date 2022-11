Tenoch Huerta recibe premio Sin Fronteras: "Hoy un chamaquín de Ecatepec trabaja en Hollywood"

Los Cabos.- Tras su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tenoch Huerta fue reconocido con el premio Sin Fronteras, que otorga el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, por sus contribuciones al cine internacional.

Tras recibir el premio de manos del actor Alfonso Dosal, el actor expresó: "Hoy un chamaquín de Ecatepec que nunca se vio en la tele, hoy vuela en Marvel y trabaja en Hollywood".

"La verdad me siento muy contento, siempre los premios son caricias al ego, y me encanta que acaricien mi ego", expresó a medios durante una charla que sostuvo con su colega Teresa Ruíz, dentro del marco del festival.

"Tiene una importancia para los grupos que los entregan y quienes los reciben, a mí me halaga y no puedo más que estar agradecido Cada que esto pasa me siento pequeño, frágil y vulnerable. Esto tan grande, lo único que me provoca en sentarme y agradecerlo. Lo importante son las ideas, lo que tomamos y damos, y si desde ahí está reconocido, lo celebro", afirmó.

El actor recibe esta distinción luego de haber estrenado la cinta Pantera negra: Wakanda por siempre, donde da vida a un antagonista de origen maya llamado Namor, siendo esta su primera incursión en un blockbuster de superhéroes.

El artista comentó que ha recibido comentarios de todas partes del mundo, pues era un personaje muy esperado y el público enloquece con él. Asimismo, se mostró abierto a la posibilidad de una secuela enfocada cien por ciento en su personaje, donde se abunde más en sus orígenes.

"El giro que le dan al personaje con todo su contexto y su origen mesoamericano abre la posibilidad a múltiples narrativas e historias. México y su pasado mesoamericano están plagados de historias y leyendas, podría haber mucha tela de dónde cortar", respondió a El Sol de México.

El también activista agregó que "si lo hacen en la época moderna, los motivos del personaje están establecidos, si dirige Ryan Coogler seguramente será algo chingón, es imposible que haga algo sin sentirlo y con esa sensibilidad y sobre todo con amor, va a obtener resultados chidos".

Ahora que tuvo este logro, Tenoch asegura que por el momento está enfocado en llegar al final de su carrera sintiéndose realizado, sin preocuparse de más con lo que pase en el medio.