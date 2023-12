Conoce a Eusebio “El Chivo” Cortés, bajista y compositor del grupo Los Bukis

Tras la gira internacional del reencuentro de Los Bukis el año pasado, el músico Eusebio “El Chivo” Cortés ha mostrado que conserva toda su vitalidad, el amor por la música y la fe. Con motivo de su estancia este fin de semana en Durango, compartimos la entrevista en exclusiva con El Sol de Durango, para conocer de cerca su calidad humana y la experiencia artística en la historia de uno de los grupos mexicanos más reconocidos y recordados por muchas generaciones.

Durango era considerada por José Vasconcelos como la “Atenas del norte”, en cultura y en música ha contado con importantes personalidades como Ricardo Castro y Silvestre Revueltas, ¿cuáles han sido sus vínculos musicales con Durango?

Llegamos a venir bastantes veces a Durango, estuvimos en Canatlán y en celebraciones de graduación de universidades, con el grupo Los Bukis asistimos en Durango a muchos espectáculos públicos, incluso el tecladista del grupo, Roberto Guadarrama, creció en Vicente Guerrero, Durango, y se casó en la Catedral, estuvimos en la boda en un salón duranguense muy popular.

En estos días de diciembre se conmemora el aniversario de la muerte de John Lennon y de Los Beatles se ha escuchado recientemente una nueva canción creada con inteligencia artificial ¿Qué recuerdos conservas de tus inicios con la guitarra y la influencia de la banda de Liverpool? De hecho, esta semana se cumple aniversario de su primer concierto con Los Bukis

Sí, fue un 17 de diciembre, y el año en verdad yo no me acuerdo. Los Beatles fueron la primera influencia musical para mí, fueron las primeras piezas que yo me aprendí, por ejemplo la canción “Mister Moonlight” dedicada a la luz de la luna y su protección del amor de una pareja, la cantaba John Lennon y fue algo que se me quedó, como el rock británico y otras influencias de funk y de blues, así fue como hice contacto con la música, después continué con el gusto popular mexicano de la música grupera, con canciones del grupo Yndio, de los Freddy´s, de Los Muecas y también de Los Terrícolas en aquel entonces, la gente quería bailar, tocábamos rock y lo versátil, porque si no, no nos llamaban. Aprendí un poquito de todo y me sirvió porque a la entrada en Los Bukis tenía nociones de lo romántico y de la ranchera, tocamos una canción de Los Saylors, que se llamaba “El golpe traidor”, y tocábamos muchas de Los Socios del ritmo, de Sonora, la canción de “Yolanda”, y así fue que en 1975 el que era mi maestro me presentó a Los Bukis, y “El Cuco”, Gregorio Cuevas, que era el director de nuestro grupo, entonces con Marco Antonio Solís se hacían muchas tocadas y se palomeaba con el órgano y yo lidiaba con el bajo, él siempre ha cantado enormemente divino, es mi compañero y le admiro mucho, Dios le ha dado un talento muy grande.

Entre Los Bukis y Los Mismos, el “Chivo” ha estado siempre, y en relación con el papel de la composición, ¿cómo has combinado el bajo con la inspiración de crear letras para canciones?

Yo creo que se van dando las cosas, a mí me pasa como cuando estaba en la Escuela Superior de Música, y estaba tomando clases de piano complementario, y entonces estudiaba alguna pieza que tenía que representar en la clase siguiente, y me venían ideas que empezaban a fluir nada más escuchar unos acordes. A dios gracias, y con la guía de Marco Antonio, grabamos cinco temas míos en la agrupación de Los Bukis, él plantaba el sello de la interpretación con la voz, y de hecho en la canción “Si no es contigo”, me ayudó a acomodar una cuarteta, se portó de muy buena onda. Y con Los Mismos, la primera canción “Me está doliendo dejarte” que salió de una experiencia entre mi ex esposa y yo, pues se creó esa canción, de ahí en adelante me grabaron varias, pero había otros compositores que tenían muy buenos temas. Por consideraciones de cómo iba la temática, el director del grupo que era Alberto Guadarrama, optó por las canciones que salían a la luz y se fue tejiendo una historia de lo que presentábamos al público. A mí me llegaron a grabar cerca de 7 ó 9 canciones.

Tras el reencuentro de Los Bukis el año pasado, con una gira por México y Estados Unidos, es conocido el episodio en Los Ángeles, con el incidente ya superado de una caída en el escenario.

Sí en agosto del año pasado, sufrí una caída, estaba estrenando unos zapatos de baile que la verdad no tenían mucho soporte y no sé si fue el talón y mientras tiraba en el baile unas patadas, tuve unas roturas en el tobillo, en la zona de los metatarsos, y me tuvieron que poner un tornillo con una placa, pero ya estoy listo para otra bailada, pero no para otra caída (risas). A Dios gracias ya voy al gimnasio, estoy en buena condición, con mi régimen alimenticio, con el consumo de frutas y verduras en las mañanas y luego otra ingesta para que el cuerpo tenga sus proteínas.

Con sucesos como el de la gira de Estados Unidos, así también se contruyen los mitos cuando los músicos superan una adversidad. De hecho, platícanos de esa faceta tuya muy reconocida, de la combinación que haces de baile con el bajo y que ha marcado tu personalidad artística sobre los escenarios durante décadas.

Sí, desde el inicio, antes de entrar con Los Bukis yo ya tenía el movimiento. Con el grupo estaba a cargo del vestuario, cuando atravesaba la Ciudad de México que era bien duro, yo atendía el tema de los trajes, y para regresar me tardaba hasta dos horas, por el tráfico, y entonces en esos trayectos vi una academia de baile, y me metí, y vi otra academia de inglés también, yo trataba así de maximizar mi tiempo, tomando clases de jazz, danza contemporánea y hasta principios de baile clásico, para limpiar movimientos y posturas, y de ahí combinada con lo callejero, y ahí está todo plasmado.

Durante las giras internacionales de Los Bukis, ¿hay alguna diferencia en la percepción desde el escenario sobre el público mexicano en Estados Unidos y México?

Estados Unidos tiene una facilidad económica más viable, pero en cuestiones como el calor humano, en Estados Unidos el público está todavía más deseosa de escuchar algo que les recuerde sus orígenes y estado natal, su México querido. El impacto en Estados Unidos es muy grande, pero aquí también México nos recibe muy bien, pero la nostalgia de regresar a casa hace a la gente más sensible a un evento musical, para desplazarse, por ejemplo en los primeros nueve conciertos tuvimos 75 mil quinientas personas aproximadamente, multiplicado en todos los conciertos, hace casi medio millón de personas. En el Estadio Azteca estuvo fenomenal, solo artistas como Vicente Fernández llegaban a los llenos que tuvimos nosotros. A Dios gracias, también quiero agradecer públicamente a Marco Antonio Solís, que fue tocado por el espíritu, y nos dio ese sentido de volver a nosotros en el reencuentro de Los Bukis, a ese Marco juguetón de los años mozos cuando éramos adolescentes y nos reuníamos a hacer música sin mayores intereses, como un convivio de amigos. Antes de cada concierto nos ponemos a orar, y hacemos una comunión musical con resultados que se pueden ver.

Desde el Sol de Durango le damos las gracias, bienvenido a Durango.

Muchas gracias, quiero ahondar un poquito, del hecho de que yo vengo a la celebración del 13 aniversario de la Iglesia Faro y ya me habían invitado bastantes veces, yo profeso la fe en Jesús y no estoy peleado con ninguna creencia. Yo estuve a punto del suicidio, y alguien me habló de las pruebas bíblicas de que se puede experimentar un cambio espiritual en la vida, tal vez gracias a eso, yo ahora no sería sino polvito en una tumba, así que Dios me dio la oportunidad de estar vivo, quiero darle a la gente el saber de que hay esperanza y un mañana cuando tenemos fe.