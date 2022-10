Cuestionario Proust: Juan Carlos Baumgartner

Este 2022, Juan Carlos fue incluido en la lista “Top 10 Architects To Look Out For In 2022” del NYC Post, además de recibir el premio “Novum Design Award” por su trabajo en interiorismo corporativo. Nombrado por la revista Forbes como uno de los “mexicanos más creativos del mundo” gracias a sus investigaciones en Neuro Arquitectura y su interés en diseñar espacios que promuevan la felicidad, actualmente encabeza la firma de arquitectura Space y acaba de publicar su primer libro Office as a Tribe.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy una persona muy positiva





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No existe nada perfecto





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Puedo ser muy terco





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Falta de coherencia





¿Tu gran miedo?

La muerte





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Colecciono zapatos





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Creatividad





¿La persona viva a la que más admiras?

Mis padres





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Todos los demagogos





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Ninguna en particular





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Para evitar lastimar, aunque no muy seguido





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Perseverancia





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Igual





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijos y mi pareja





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Al ver por primera vez a mis hijos





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar la guitarra y cantar





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi mala memoria





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber creado una firma internacional de arquitectura





¿Dónde te gustaría vivir?

En donde vivo





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi imaginación





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Richard Neutra





¿Tu pasatiempo favorito?

Correr coches





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

No me gustaría renacer





¿Cómo te gustaría morir?

Dormido





¿Tienes un lema?

Sin llorar.

