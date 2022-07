Durango vive una noche con las GranDiosas

Entre luces, música y aplausos aparecieron las GranDiosas, en la Velaría de la FENADU, para llegar a los corazones de miles de asistentes que se dieron cita.

Con una llamativa presentación inicio el segundo concierto de feria, que incluyó los temas "We will rock you" y "De música ligera", Dulce, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso y María del Sol aparecieron en el escenario para complacer a sus seguidores.

El primer bloque del concierto incluyó temas como “Heridas”, “O ella o yo”, “No prometas” y “Quererte a ti” con los que el ánimo del público asistente, en su mayoría mujeres, se disparó haciendo vibrar el recinto.

Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Los aplausos efusivos predominaron en distintos momentos del concierto, pues las voces incomparables de las artistas provocaron inclusive que el público se pusiera de pie, aplaudiera a cada una de las intérpretes, que no sólo cantaron sus canciones, sino que homenajearon a otros artistas que también tienen éxitos que se han vuelto clásicos, como “Tómame o déjame” de Mocedades, “De mi enamorate” de Daniela Romo y “Tan enamorados” de Ricardo Montaner, entre otras.

Con temas como “Si tu eres mi hombre”, “Te lo pido por favor”, “Aún lo amo”, “Callados”, “Acariciame”, “Déjame volver contigo”, “Un nuevo amor”, “Tu muñeca” y “Noche de copas”, por nombrar algunas, las dueñas de aún potentes y singulares voces llevaron a los presentes por un viaje musical a los éxitos de antaño, en un show fuera de serie.

Laura León que en esta presentación se estrenaba cómo parte del proyecto se unió en el escenario más adelante en el programa.

Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Además, el quinteto femenil estuvo interactuando con los asistentes, quienes les mostraron todo su apoyo y admiración que permanece a través de los años.

Se trató de un concierto que vino de menos a más, y si bien las primeras melodías que presentaron gustaron a los presentes, conforme fue pasando el tiempo, el tono del concierto subió, provocando que el público se encendiera y con sus gritos de emoción, pedían más canciones, lo que provocó que las artistas continuaran cantando, expresando la felicidad por celebrar con los duranguenses el 459 aniversario de la ciudad.

El concepto GranDiosas, celebra este 2022 doce años de haber sido creado por el productor Hugo Mejuto, y que luego de algunos años de ausencia llega a Durango como parte del programa de la Feria Nacional Durango 2022.

Para cerrar con broche de oro las inigualables voces de las GranDiosas interpretaron temas como “Volver, volver”, “Ya lo sé”, “Así fue” y el popurrí “El listón de tu pelo”, “Tecnocumbia”, “Suavecito” y “Escándalo” con el que dieron punto final a la magnífica noche.