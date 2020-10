El misterio de la Cuca Mia

Una de las leyendas más conocida de Durango, es la romántica historia de amor del General Gavira, gobernador del Estado y su esposa Cuca Mia, pero... ¿Qué tan cierto es lo que narra esta leyenda?

Tenemos que remontarnos al año de 1916 en Durango, año un poco complicado, pues la lucha de revolución aún estaba presente, y las disputas por el poder de los Estados, eran muy fuertes. El encargado de poder ejecutivo en México, era Venustiano Carranza, quien quedo como encargado en el año de 1914, con el derrocamiento de Huerta. Carranza, comenzó a dar nombramientos de gobernadores a sus constitucionalistas, siendo así, en septiembre de 1916 nombrado Gobernador y comandante militar, el General Gabriel Gavira Castro, quien era originario de Ciudad de México, y se había unido a la lucha de la Revolución desde su inicio.

Gavira, estaba casado desde 1888 con la Sra. Eufrasia Carmen Leduc Cárdenas, con quien procreó 7 hijos, José, Elena, Miguel, María, Alberto, Emma y Miguel, todos de apellido Gavira Leduc, hasta la fecha se desconoce, de quien venía acompañado Gavira a su arriba a Durango, para tomar el cargo de Gobernador. Ahora hablemos, de Refugio Saenz Rodriguez, mejor conocida como Cuca, quien era originaria de Jiménez Chihuahua, sus padres fueron Faustino Saenz y Silveria Rodríguez, mujer que se ha dicho era la esposa del General y por lo tanto primera dama de Durango.

La leyenda dice que en el año de 1918 Gavira se encontraba luchando en el norte del Estado, mismo año que en México azotaba la gripe española, de esto podemos corroborar que en ese año Gavira se encontraba en el municipio de Santa Maria del Oro, venciendo las tropas villistas, según noticias de los periódicos de la época, también es verdad que Durango, sufría la fuerte epidemia de la gripe española. La leyenda continua diciendo que Cuca la esposa de Gavira, muere de esta epidemia y es sepultada, pero días después el General vuelve a la ciudad por lo que recibe esta fuerte noticia y no puede con el inmenso dolor, ya que ellos habían prometido darse el último beso, y el cumpliría su promesa, por lo que mando exhumar el cuerpo de Cuca, y sorpresivamente se encentraron que el cuerpo de Cuca estaba boca abajo, y el ataúd arañado, pues habían sepultado a Cuca aún con vida.

¿Fue verdad este acontecimiento?

En el libro de defunciones del año de 1918 de la ciudad de Durango, podemos encontrar en la P.5 del tomo II, el acta de defunción con número 2701 de Refugio Saenz, quien describen murió de gripa a las 07:30 am, el día 17 de octubre a la edad de 37 años, en la casa número 17 de la calle 20 de Noviembre, estando soltera e hija de los ya mencionados, y su sepultura seria en el Panteón de Oriente, lote 261 letra E, compareció ante el juez el C. Jesús Reyes.

En el tiempo de su muerte Refugio, no estaba casada con nadie, pues de haberlo sido así en el acta se hubiera mencionado, tampoco no menciona hijos, pero hemos encontrado que Refugio procreo 5 hijos, Luz (1912-1988), Ofelia (1905), Manuel (1901, muere párvulo), Maria del Refugio (1903-1969) y Esteher (1907-1965) con su esposo Gabriel Treviño Valdez con quien se había casado en el año de 1899 en Parral Chihuahua. Desconocemos el motivo por el cual, el matrimonio entre Cuca y Treviño allá terminada, o como Refugio llego a la ciudad de Durango.

No existe ningún acta donde certifiquen la exhumación del cuerpo de Refugio, lo único que podría oponerse en nuestra hipótesis es que en la primera plana del periódico Telegramas del día 19 de octubre del 1918 dice; “Murió la esposa del Gral. Gabriel Gavira, víctima de la epidemia que asola la ciudad, falleció ayer la esposa del Sr. Gral. Gavira. Enviamos nuestro más sentido pésame al Gral”.

Esto nos hace penar, que quizá Refugio mantenía una relación amorosa con el Gral, pero no era su esposa legítima, sobre el tema de su exhumación, pues no podemos decir con certeza que en realidad sucedió, pues no hay un documento que avale esto, sin embargo hay que recordar que la gripe española tuvo una faceta encefálica, que hacía que alguna personas cayeran en un estado cataléptico parecido a la muerte, pero al tiempo regresaban, tal fue el caso tan conocido de Leopoldo Loaeza, documentado tanto por Javier Gómez, así como por el Periódico Telegramas de 1918, por lo que no es de extrañas que también hubiera sido el caso de Cuca.

Otra de las cosas que se dice es que el Gral., mando construir un monumento funerario para ella, con el maestro Benigno Montoya, dicha tumba lleva el siguiente poema como epitafio:

Fue a un tiempo honrada y hermosa raro en mujer sin fortuna cual ninguna cariñosa discreta como ninguna

Nuestras vidas se fundieron de amor al fuego candente más las iras atrajeron del que dichas no consciente

Y arrebatar mi tesoro llegóse la muerte impía llevándose a la que adoro en mi ausencia Cuca Mia.

Bello y romántico poema que adorna la tumba de Refugio, quizá lo escribió el Gral. Gavira, tampoco podemos corroborar que dicho monumento lo haya mandado realizar él. Ya que lo pudo haber mandado fabricar su esposo Gabriel Trevi, con quien se había casado años atrás y se desconoce cómo termino su relación. Algunos historiadores del arte, comentan que este monumento refleja, la mayor sublimidad del romanticismo expresado, por el maestro Benigno Montoya, ya que se compone de un árbol truncado que podría representar la partida temprana de refugio y/o la separación de los cónyuges y la terminación de la familia. En un hueco del tronco, se encuentra un nido con 4 pichoncitos (actualmente descabezados y que representan las 4 hijas) desfallecidos por la falta de alimento, que nunca llegara, dado que su madre la tórtola, se encuentra muerta entre el raigambre.

Muchas hipótesis rondan sobre Refugio Saenz, definidamente necesita una investigación a profundidad, para corroborar o desmentir lo que se ha contado en estas últimas décadas sobre ella, lo que si podemos decir con certeza es que Refugio no era la esposa legitima del Gral., ni que existen pruebas de una exhumación que pueda corroborar el dato de que había sido sepultada viva, sigue siendo parte de los secretos de nuestra historia…. Hoy se cumplen 102 años de la muerte de Refugio, que independientemente si fue primera dama o no, su muerte repentina y el abandono a sus hijas causo un inmenso dolor, hoy recordamos en esta sección a la Cuca Mia no solo de los Gabrieles, sino ya también de todos nosotros los Duranguenses.

