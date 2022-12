El renacimiento de un pionero del rock

En el mundo de la música es común ver y escuchar a rockeros de antaño tratando de mantenerse en el gusto de las nuevas generaciones a como dé lugar, algo que pocas veces sucede debido a que cada generación maneja sus propios códigos y formas de comunicarse.

Otra de las razones por las que esto no sucede es que muchos de esos músicos quieren captar nuevos seguidores con la misma fórmula que les dio notoriedad décadas atrás o tratando de subirse al barco de los nuevos sonidos de una manera forzada, aunque en ambos casos los resultados no suelen ser precisamente destacables.

Por fortuna también hay excepciones, como es el caso reciente de Rafael Acosta, pionero del rock en México con más de seis décadas de trayectoria y quien fuera integrante de agrupaciones como Los Locos del Ritmo y Mister Loco.

Este 2022, Acosta da un vuelco en su carrera y después de estar dedicado durante décadas a producir trabajos para otros músicos y de hacer música para diversos proyectos de cine y televisión, y “renace” artísticamente presentando un EP de cuatro canciones que destacan por su brillante sonido pop y su producción impecable y totalmente contemporánea.

El mini álbum, que lleva el título de Rafa Acosta y sus Amaneceres, es un breve compilado de canciones compuestas por él mismo en distintas épocas, y como él dice en entrevista con El Sol de México, “grabadas con ánimo y recursos sonoros actuales”.





“Son cuatro canciones que saqué de discos anteriores que ya había grabado y que les dimos otra oportunidad, para que el público escuchara mi trabajo actual”.





La primera de ellas se llama “Ver el amanecer” y de acuerdo con el músico es una canción que invoca al universo con una sonrisa en el alma, agradeciendo el milagro de la vida:

“Esa canción la hice después de que me fijé que toda la gente sale en las mañanas y va camino a su destino pero siempre viendo hacia abajo, y entonces pensé que si todos ellos voltearan por un momento hacia arriba verían el espectáculo más grande del universo, y que lo tenemos gratis, nada más con voltear y ver lo que es un amanecer, que es un espectáculo majestuoso que el universo te regala; es un momento en el que puedes llenar tu espíritu, tu alma y pensar en que es un día extraordinario porque estás vivo… De verdad se lo recomiendo a la gente: Volteen a ver el amanecer y se van a sentir muy bien”.

“El pasillo” y “Espejo de cristal” son otras dos canciones incluidas aquí, un poco menos optimistas, pero destacables por otras razones. La primera es también una canción reflexiva, pero con guitarras más duras y abordando el tema del dolor. La segunda es “un oscuro lamento ante los infortunios del destino”, como él la describe, aunque no por ello menos estremecedora.

Y finalmente, “Viva Zapata”, una reversión de la compuesta originalmente en inglés por Acosta con Los Locos (1971-1974), y grabada ahora en español con la participación de músicos como Rubén Albarrán, Paco Barrios El Mastuerzo, Piro (Ritmo Peligroso), Dr. Shenka (Panteón Rococó), Héctor Chino Ibarra (Los Victorios) y Arturo Labastida (El Tri).

¿Pero qué fue lo que hizo a Rafa Acosta dejar a un lado los proyectos de otros artistas y volver a lanzar un material propio?





“Yo cumplo 81 años de edad este mes y toda la vida me he dedicado a la música, además de que he tenido la oportunidad de componer y de arreglar muchas canciones, pero muchas de ellas las he guardado, así que creo que ya es el momento de sacar todos esos proyectos que estaban ahí, esperando salir”, responde.





¿Y qué es lo que busca el músico con este lanzamiento? En realidad no mucho:

“Yo espero que la gente escuche las canciones y que me den su opinión; no es necesario que me digan que están padres, pero sí que al menos se den la oportunidad de escucharlas, porque sigo tan activo como hace 65 años, con la única diferencia de que ahora soy un adulto mayor, pero quiero seguir sacando mis canciones hasta que se acabe mi existencia”.





Exquisito montaje en vivo

Además del lanzamiento de estas canciones, que se ya se encuentran disponibles en las plataformas de renta musical, su presentación en vivo ocurrirá con lo que Rafa denomina “un exquisito montaje” en vivo, cuyo repertorio incluirá no sólo los temas de la grabación, sino una actualización de varias canciones de su autoría.

En este caso, la puesta en escena, que se presentará este 15 de diciembre en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, estará acompañada de un ensamble multi-generacional, en el que también participan Sergio Silva (Silva de Alegría) en la dirección musical, teclados, guitarra rítmica y coros, además de Aleph Aguilar y Mario Anguiano -de la banda Viv & The Sect- (guitarra solista y bajo); Zelman Nochlin en la batería, Miguel Aldama en instrumentos andinos y el concertista de arpa Jacinto Gatica.

Finalmente, Rafa Acosta cuenta que tanto el EP como el concierto son sólo una parte de los múltiples proyectos en los que actualmente trabaja, pues también tiene un grupo de rock con Rubén Albarrán, además de que está trabajando en la creación de una fundación para ayudar a los músicos de rock and roll de la tercera edad, y prepara un libro de autobiográfico y una obra de teatro basada en “Tus ojos” -la emblemática canción que compuso en 1958 y que es considerada como la primera canción de rock en español, que a la fecha cuenta con 65 versiones.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Tecnología Gemelos digitales: Una réplica a nuestro servicio

Salud Disfrutar de la Navidad con diabetes