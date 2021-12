El tenor Alfredo Carrillo presentará "The two tenors" en concierto

Si eres fanático de la ópera no te puedes perder la oportunidad de presenciar totalmente en vivo el gran concierto "The two tenors", en donde Alfredo Carrillo, acompañado del gran tenor José Iñiguez, invitado especial desde Seattle, Washington, quien debutará por primera vez en Durango.

Además tendrán como invitado al director de la Banda Sinfónica del gobierno del estado de Colima, el maestro Miguel Ángel Alatorre Álvarez, además de la Orquesta Ensamble clásico de Noé Rocha.

El magno concierto navideño se realizará el 15 de diciembre en el Teatro Ricardo en la ciudad de Durango en punto de las 20:00 horas, podrás encontrar los boletos a la venta en taquillas desde $180 pesos.

Atrévete a vivir la magia de la navidad a través de la ópera con grandes interpretaciones como: "La cenicienta", "Payasos", y temas navideños clásicos en español, ingles y francés.

“Estoy muy emocionado de compartir mi historia, ser parte de este evento que sin duda dejara a los duranguenses con un buen sabor de boca”, indicó el operístico Alfredo Carrillo.

Para finalizar el tenor invita a los duranguenses a disfrutar de este concierto y puedan conocer parte de su trabajo artístico.