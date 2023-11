Ivonne cuenta historias a través del canto

Ivonne Santiesteban se considera una contadora de historias a través del canto. Asegura que su público es el motor que le da la fuerza y motivación para dar lo mejor de aquella artista que con 39 años de trayectoria cumplidos este 2023, la hace sentirse emocionada y agradecida con Dios por el don que la ha llevado a pisar tantos escenarios... el canto.

Fue a las 10 años de edad cuando la duranguense se subió por primera vez a esas tablas montadas para un escenario instalado en las antiguas instalaciones de la Feria de Durango, luego su talento la llevó hasta el Palenque, lugares donde se presentaban artistas imponentes que nunca la achicaron, pues de la mano de su madre y maestra de canto, Carmelita Gutiérrez Lugo, siempre sintió un apoyo importante para su entonces naciente carrera como artista.

Este 2023, Ivonne Santiesteban cumple 39 años de trayectoria / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango









¿Qué sentiste siendo una niña y pisar un escenario como el Palenque de la ciudad?

Miedo, pero lo dejaba atrás para convertirlo en emoción, pues al salir al escenario y entregarme por completo, se deja de sentir ese miedo que se convertía en adrenalina, a estas alturas ya no sería lo mismo si se va esa emoción antes de salir. Si eso pasará me tengo que dedicar a otra cosa, pues el artista se entrega y cuenta historias a través del canto, para eso se debe conectar el cerebro, el corazón y la razón, para transmitir a través del canto que emerge por la boca.

Esas noches de presentación en Palenques llevaron a Ivonne Santiesteban a compartir escenario con Vicente Fernández, Ángeles Ochoa, Cuco Sánchez, Joan Sebastián, Alejandro Fernández, Pedro Fernández y muchos cantantes más.

Sin embargo una de las mejores experiencias de la cantante duranguense, fue su presentación en Bellas Artes durante el homenaje que se llevó a cabo para la gran cantante, Lola Beltrán.

Fue a las 10 años de edad cuando la duranguense se subió por primera vez a esas tablas montadas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Fue una fortuna, estaba en Televisa y hubo la oportunidad, tuve esa suerte pues estaba estudiando allá y fue un chiripazo como decimos, pero fue un chiripazo precioso que me regaló el público de la gran Lola, soy creyente de Dios y la santísima Virgen y sé que las ‘diosidencias’ existen, a pesar que no me quede y no quise quedarme allá por razones personales, es un gran momento que atesoro”, recordó Ivonne mientras su rostro se iluminaba con una gran sonrisa al evocar aquel momento.









¿Por qué volviste a Durango y no continuaste tu carrera en México?

Creo y defiendo el valor de la honestidad e integridad, es hacer lo correcto y se trató de mí y cuánto me iba a ensuciar. Tuve que dejarlo, pero estuve en momentos precisos en el tiempo exacto.

Siempre sintió un apoyo importante para su entonces naciente carrera como artista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Aunque su corazón palpita con mayor intensidad al interpretar la música tradicional mexicana, Ivonne se considera una cantante versátil, y llegar a las fibras más sensibles del público es su misión para de esta manera conectar con ellos y que las historias trasciendan y perduren a través de la música.









¿Cuál es la mejor historia que Ivonne le ha contado al público?

Mi historia preferida es un tema de José Alfredo Jiménez titulado “Me equivoqué contigo”, es una historia que habla de todo lo que pasamos con esos amores que no son para nosotros, y que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también me fascina “México en la piel”, pues es un tema que resalta el valor de nuestra tierra.

Esas noches de presentación en Palenques llevaron a Ivonne Santiesteban a compartir escenario con Vicente Fernández / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Ivonne desciende de una línea familiar que en la música y la creación, ha encontrado su hogar, y es que su bisabuelo es el reconocido músico y compositor duranguense, Arturo Lugo, cuyo nombre está escrito en letras de oro en el Kiosco de la Plaza de Armas como homenaje a su destacada trayectoria. Su abuela Guadalupe Lugo y su mamá Carmelita, también son parte fundamental de la carrera de Santiesteban, y la han visto crecer como persona y artista.

“Para mí la gente es la magia que hace que continúe en los escenarios cuando tienen a bien comprar un boleto y acompañarme en un show, son mi motor, la fuerza y el ánimo para dar lo mejor de mí”, indicó la cantante, quien atribuye su éxito en los escenarios a todas las personas que en cada presentación disfrutan de la música y lo retribuyen con el aplauso, “cuando cantan conmigo las canciones que preparé para ellos, es indescriptible esa sensación”.

A la fecha Ivonne Santiesteban, cuenta con cuatro producciones, tres de ellas dentro del género tradicional mexicano y uno de bossa-nova, en la cual compartió micrófonos con su hija.









¿Cómo celebrarás 40 años de trayectoria?

Primero iré a misa, y espero el apoyo como siempre lo he tenido de las autoridades culturales pues quiero mostrar un espectáculo donde estén presentes todas mis facetas, como baladista, norteña, cumbia y para cerrar con el tradicional mexicano. Quiero que sea gratuito para todo mi público que siempre me ha apoyado.

Una de las mejores experiencias de la cantante, fue en Bellas Artes durante el homenaje a Lola Beltrán / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango









¿A quién admira Ivonne Santiesteban?

Admiro a Ana Manzanera, es una gran voz; Lorena Valdez, gran compositora y cantante; Rafael de la Trinidad, Oscar Rey, Flavio Saucedo… la lista es interminable, todos mis compañeros cantantes y músicos, pues en Durango hay mucho talento.









¿Tienes temas escritos?

He escrito poco, debido a que respeto mucho esa parte y a quienes componen, solo tengo tres temas, uno para mi hermano que se fue a vivir a Estados Unidos y otros dos.

Su talento la llevó hasta el Palenque / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Los últimos años no fueron sencillos para Ivonne Santiesteban, ya que tras una caída sucedida hace 13 años durante un espectáculo ecuestre, quedó muy lastimada y al paso del tiempo le cobró factura, lo que ya llevó a caer en cama y a ser operada de urgencia.

Durante cinco meses estuvo en silla de ruedas, “pero estoy de regreso y estoy feliz, me muero de ganas de regresar al Teatro Victoria y al Ricardo Castro, tengo mucha ilusión de presentarme de nuevo a mi público”.

Ivonne Santiesteban, cuenta con cuatro producciones, tres de ellas dentro del género tradicional mexicano y uno de bossa-nova / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Para el 2024, la cantante duranguense prepara además de la celebración por 40 años de trayectoria, una nueva producción y cerrará este 2023 con mucho trabajo, agradecida por todo lo que ha transitado, “estoy viva, caminando de nuevo, estoy muy satisfecha con lo que he logrado y muy feliz y agradecida”, concluyó.