José Luis Ramírez lleva a Durango al otro lado del mundo

Con 23 años dedicado a la pintura, los cuales han abierto puertas en grandes museos de Estados Unidos, Alemania, Australia, Buenos Aires, Egipto ente muchos más, José Luis Ramírez siempre regresa a su estado, Durango, para seguir creando.

En su obra recargada de elementos incómodos, como él la describe siempre están presentes personajes de su imaginario, los culés se basan en los sentimientos por los que atraviesa.

Este 2022 José Luis regresará a Alemania con una muestra individual el próximo 3 de septiembre, “son 30 obras de gran formato, ya se lleva a cabo la logística, será en Leipzig, además de la muestra el artista plástico trabaja en un libro que se pretende presentar en dicha ciudad. Previo a la exposición internacional será en San Miguel de Allende el 25 de agosto que el creador de “Perro Amarillo” llegue con sus pinceles.

Sin embargo la agenda del duranguense está saturada, el 2023 viajará a Tokio para estar presente en una de las reconocidas feria de arte, Art Fair. Además Buenos Aíres, Argentina también será su destino, a la fecha traza todos los pormenores para exponer en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

¿Qué es lo que pintas?, es una pregunta frecuente que le realizan al pintor a lo cual responde “voy de lo sencillo y común como elementos, lugares, personas hasta llevarlos a una gran pieza y así se exhiba en un gran museo, pinto mucho a mis perros a mucha gente de Durango”.

José Luis Ramírez. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sin embargo José Luis describe su obra en constante evolución cada vez más compleja por naturaleza, que tiende a no dar gustos, “no es una obra que complace, es una apuesta a quien quiere mi obra, es recargada de elementos incómodos que la gente no quiere ver, trato de poner elementos incómodos en cosas hermosas y en la letra chiquita está lo importante, los personajes son de mi imaginario algunos salen enojados, sonrientes, cínicos, es un reflejo de lo que estoy viviendo y un día a día en mi país, siempre trabajo mucho en los detalles”.

Ser catalogado como uno de los 100 mexicanos más creativos del mundo, “es un compromiso bueno”, indicó el pintor mientras tocaba su rostro con las manos manchadas de colores, “es un tema chistoso, por que muchos me han preguntado cuánto pague para estar ahí y no fue así, un día me hablaron y dijeron que tenían tiempo visualizándome, Rubén Aguilar vio mi trabajo cuando estuve en la Bienal de Florencia, y de ahí surgió todo, pero ya cuando vi la revista me dio el sentimiento que voy bien, imagínate estar al lado de Enrique Olvera, Guillermo del Toro, demuestra que esto no es una carrera sino un maratón de resistencia y me motivó a tener otros proyectos”.

Entre esos nuevos proyectos está la construcción de un Centro Cultural, “ya tengo terreno, es en La Constancia”, subrayó de manera alegre, el centro estará diseñado para la cultura infantil, todo autosutentado con la obra de José Luis.

En Durango el taller del artista está abierto a los nuevos talentos pues considera que la única forma de avanzar es pintar y equivocarse muchas veces además de no tener miedo en echar a perder, “debemos apostarle a la infancia ahí está el pilar los cimientos”.

¿Viajas mucho con tu obra porqué siempre regresas a Durango?

Regreso por que Durango necesita gente comprometida para sacar adelante al estado, pues existe un rezago cultural enorme derivado de los gobiernos que no han trazado una ruta o plan de trabajo, solo realizan ocurrencias, eso nos ha dado una categoría inferior en el tema cultura y contamos con grandes exponentes, me ha interesado poner a Durango en el mapa por esos siempre regreso.

Además tengo mucha gente a quien agradecer en Durango, desde quien me presto una casa, por que inicie la carrera solo, literalmente en la calle y un amigo me presto una casa alejada de la ciudad, desde esa gente hasta quién me feriaba un cuadro por comida, que fueron muchas, por eso mis puertas del taller siente están abiertas para que experimenten y se formen muchos artistas. “Durango me lo ha dado todo, desde mis inicios me dieron la oportunidad de ser pintor, es lo mínimo que puedo hacer”.