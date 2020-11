Premio Nacional de Cuento Breve “José Revueltas” cerca de cerrar convocatoria

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) en coordinación con la Sociedad de Escritores de Durango convocan al Premio Nacional de Cuento Breve “José Revueltas” para escritores emergentes.

La convocatoria forma parte del Encuentro de Escritores “José Revueltas” 2020 y podrán ser partícipes de la misma las y los escritores mexicanos mayores de edad que radiquen en cualquier parte del país que no cuenten con más de 2 libros publicados.

Para participar, los postulantes deberán presentar un texto original e inédito, en el género de cuento breve, que no haya sido premiado y que no se encuentre como parte de otro concurso. Los textos deberán tener una extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 10, en formato Times New Román de 12 puntos e interlineado de 1.5. Solo podrán participar con la inscripción de 1 texto.

Se otorgará un premio único e indivisible de 30 mil pesos, mismo que será notificado por medio de correo electrónico y llamada el día 8 de Diciembre. Así mismo, los resultados serán publicados a través de las redes sociales del ICED y la Sociedad de Escritores de Durango ese mismo día.

Los trabajos serán recibidos únicamente al correo encuentrojoserevueltas@gmail.com con fecha límite el 27 de Noviembre, puede consultar la convocatoria completa a través de las redes sociales oficiales del ICED y de la Sociedad de Escritores de Durango.