Indagan en el machismo a través de la obra Bodas de sangre

Con el fin de promover el empoderamiento femenino y visualizar parte del origen del machismo presente en la sociedad, Noé Alvarado apostó por la dirección teatral de un clásico de la literatura española, Bodas de Sangre.

Con 16 artistas en escena, acompañados de músicos en vivo se propone al público adentrarse a una historia llena de pasión, romance, traición, conflictos e incertidumbre.

“Todos los que integramos este proyecto estuvimos muy de acuerdo en que aterrizáramos el movimiento femenino en primera instancia ya que, ahora, las mujeres, afortunadamente, están adquiriendo más fuerza, más poder, más protagonismo socialmente y, paralelo, también queremos enfatizar el discurso de por qué el hombre se comporta como lo hace, cuál es el origen o el inicio de un comportamiento machista.

“Para nosotros es importante que al público le quede muy claro en esta cascada de emociones y de información, que es la mujer la que educa al hombre, la madre educa al hijo, ese tema lo maneja mucho de manera constante el autor, por eso se me hizo un gran pretexto volvernos a ver frente al espejo como sociedad y decir: ‘miren dónde está uno de los errores de origen’”, afirmó el director en entrevista.

La obra está basada en el libro homónimo de Federico García Lorca, publicado a principios de la década de los años treinta, del siglo pasado.

Narra el enfrentamiento de dos familias que tienen un odio arraigado y que estalla durante el fracaso de un encuentro nupcial.

“Una novia se fuga literalmente el día de su boda, con su exnovio, a quien conoció tres años antes. Se narra la vida de la pareja, se refleja la pasión de ambos.

“El novio que sale en busca de la novia, no tanto lo hace por amor sino por el honor mismo. Son cosas tan arraigadas, tan de tradición en la época en la que se describe este suceso que se vuelve tan fuerte, tan intenso y lleva a una tragedia”, comentó Alvarado.

El director considera importante la visualización de este proyecto, sobre todo para las nuevas generaciones, para identificar los comportamientos que se tienen dentro de la sociedad y que se han arrastrado desde hace algunas décadas.

Alvarado enfatiza mucho en el machismo, mismo que ha intentado erradicar de su vida poco a poco y así ir mejorando su conducta.

“El objetivo es cuestionar nuestro propio comportamiento; a mí por ejemplo, hablando de este tema, mi madre no me dejaba hacer cosas que tenía que hacer mi hermana porque ella era mujer y a mí como hombre me tocaba esperar o mandar a que hicieran cosas que quería o podía hacer yo, desde ahí me llamaba mucho la atención el tema.

“Por eso fuimos reforzando mucho este discurso, no es que pongamos nada nuevo sino que, simplemente, destacamos lo que está escrito y damos el giro para que la gente tenga más conciencia a partir de lo que ve, lo que siente y escucha con estos textos”, sostuvo.

La obra cuenta con las participaciones de Laura Jaimes, Ricardo Valdivia, David Villarreal, Angélica Lara, Gabriela Palafox, Aldo Estuardo, Lorena Rodriguez, entre otros.

La temporada estará disponible únicamente por 10 funciones, del 1 al 29 de mayo, con funciones en sábados y domingos 19:30 y 18:30 horas, respectivamente, en el Claustro Romántico del Instituto Cultural Helénico.

Los boletos van desde los 600 hasta los mil pesos, según la ubicación dentro del recinto; estos pueden adquirirse en las taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster.