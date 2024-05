Durango, Dgo (OEM).- Tres días de alegría, carcajadas y diversión, vivieron duranguenses y visitantes en la segunda edición del Festival de la Risa 2024 que ofreció de manera gratuita el Gobierno de Esteban Villegas a través del Instituto de Cultura del Estado (ICED) y la Dirección de Ferias y Espectáculos para fomentar el entretenimiento y la unidad en las familias.

Se dio a conocer que este año con más de ocho mil personas locales y visitantes, se logró superar la cifra de asistentes, ya que en el 2023 fueron siete mil 500.

El Corredor Constitución lució abarrotado este fin de semana con la presencia de comediantes de talla nacional como Alan Saldaña, Mara Escalante y “El Costeño”, que con su talento hicieron resonar las risas de grandes y pequeños.

Un éxito el segundo Festival de la Risa 2024./ Foto: Cortesía

El primer día, el encargado de contagiar de buen humor y energía a los asistentes, fue Alan Saldaña, mientras que el segundo acto fue protagonizado por la simpatía y versatilidad de Mara Escalante con sus personajes “Doña Lucha” y “María de Todos los Ángeles”, entre otros. Por último, cientos de familias disfrutaron de los chistes y ocurrencias del reconocido comediante “El Costeño”.

Jessica Ramos Rodríguez, destacó que “El evento me pareció sumamente divertido, fue una hora de mucho entretenimiento, replicar el festival de la risa por parte del Gobierno del Estado de Durango fue un acierto y que sea gratuito más pues permite que más gente tenga acceso, estuvo muy divertido. No dejen de realizarlos de manera gratuita para que la gente tenga oportunidad de asistir”.

Noemí Paniagua, turista de Ciudad Juárez, Chihuahua, mencionó que cada vez que visita Durango se impresiona con los eventos gratuitos que se realizan en este estado. Recalcó que desconocía varios personajes de Mara Escalante y que le encantaron; “Como Durango no hay dos, señor gobernador nunca cambie, lo felicito, continúe trayendo a Durango muchos artistas de primer nivel”.

Gloria Méndez Parra, afirmó se divirtió y se la pasó excelente. “Me gusta que haya este tipo de eventos gratuitos para los que no podemos pagar demasiado para ir a ver un espectáculo, algunos no son nada baratos y menos cuando vamos más de una persona. Gobernador, siga realizando el festival de la risa, adelante, muy bien hecho”.

DATOS:

La segunda edición del Festival de la Risa se llevó a cabo del 03 al 05 de mayo y tuvo como escenario el Corredor Constitución de manera gratuita.