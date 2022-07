6 medallas de bronce para Durango en Tae Kwon Do

En estos momentos, en Culiacán, Sinaloa, se desarrolla la disciplina del Tae Kwon Do en los Juegos Nacionales CONADE 2022, y los representantes duranguenses destacan pues su delegación ya cosecha seis bronces y se espera que la producción se incrementa a lo largo de la competencia que continua este miércoles.

Erika Regino Espino Ramírez, Valentina Rodríguez Acevedo, Fernando Valverde Jiménez, Leonardo Ramírez, Iván Silos Sifuentes y Gabriel Casas Bermúdez, son los taekwondoines que, con entrega y dedicación, demostraron poder y sabiduría para alcanzar el podio de la justa deportiva más importante en la República Mexicana.

Te recomendamos: Leo Ramírez se cuelga otro bronce para Durango

Erika Regino Espino Ramírez, en la categoría de cadetes, dio alegrías al municipio de Lerdo y a todo Durango, al conseguir medalla de bronce en estos Juegos y al término de su participación comentó: “Estoy orgullosa, para esta medalla me esforcé mucho, se la dedico a mi mamá, a mi profe y a mi familia“, mencionó quien después de un año regresó a esta justa para subir al podio de la división de los 59 kilos.

Foto: Cortesía

Por su parte, en su segundo año en estas competencias, Valentina Rodríguez Acevedo consiguió medalla de bronce en la categoría Cadetes Femenil, división de – 41 kilogramos. Pasó un largo año para que la alumna de Escuela Secundaria Técnica 1 regresará por la revancha y logrará subirse al podio de ganadoras: “Me siento muy emocionada, orgullosa, pues uno claro que quiere el oro, no lo gane, pero di un paso para acercarme a él, mi medalla se la dedico a mis papás y mis profesores que me apoyan mucho”, comentó la taekwondoín.

Por otro lado, el alumno de la Escuela Secundaria Humanista Erich Fromm, Fernando Valverde Jiménez, llevaba en su mente la idea de subir al podio de los ganadores y lo logro al agenciarse el bronce, “Me siento orgulloso, todo este tiempo que he estado trabajando para obtener mi medalla, valió la pena, se la dedico a mis padres, mis familiares y a mi entrenador que me ha apoyado mucho “, dijo el ahora medallista.

Foto: Cortesía

Por otro lado, su padre una década atrás ganó medalla de plata en los juegos de Hermosillo, ahora es su entrenador y gracias a sus enseñanzas, Leonardo Ramírez consiguió medalla de bronce en el deporte de taekwondo de los Juegos Nacionales CONADE 2022, mismos que tiene como sede el Gimnasio María del Rosario Espinoza, el medallista, tras agenciarse el metal argumentó: “Me siento muy orgulloso de mi, de mi trabajo, esta medalla es para mí, para mis padres, esto es lo que más he disfrutado en la vida”, señaló el entrenado por Armando Ramírez.

Continuando con los medallistas, es Iván Silos quien también se adjudicó el bronce en esta justa, en un día lleno de emociones y sentimientos encontrados, en el que tuvo como conclusión la obtención del tercer lugar, “Dedicó esta medalla a mi familia, son los que más me apoyan en mi trayectoria. En la primera pelea estaba nervioso”, concluyó el duranguense.

Deportes Valentina logra un metal más para Durango

Finalmente, es Gabriel Casas Bermúdez, quien le ha sumado una presea más a su carrera, pues el estudiante del Cadí Erich Fromm, logró repetir el bronce de la edición anterior, ahora lo hizo en la Categoría Cadetes y en la división menos de 33 kilogramos. “Esta medalla se la dedicó a todos los que me apoyan, en especial mi Papá quien es quien más me apoya, venía por el oro, no se pudo, me siento agradecido con esta medalla”, concluyó el representante de la Tierra del Cine y nacido un 28 de enero de 2009.