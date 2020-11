Acaxees de Durango se suma a equipos que no han pagado a sus jugadores en la LBM

Con la promesa, de que al regresar se les pagará las quincenas atrasadas, el conjunto de los Acaxees de Durango viajo al centro del país para cumplir con su compromiso de la jornada número 3 en la novedosa, pero ya muy desgastada Liga de Balompié Mexicano.

Las redes sociales explotaron este viernes por la tarde, cuando una serie de jugadores de Acaxees, en sí, la mayoría que conforma dicha escuadra, compartieron vía Facebook su inconformidad ante la directiva que encabeza su presidente Alonso Rocha, acción originada por la falta de pago hacia el cuerpo técnico y los mismos jugadores.

El comunicado que compartieron los jugadores de Acaxees expresa lo siguiente:

Los jugadores y cuerpo técnico del Club Acaxees de Durango F.C., a través del presente comunicado nos permitimos dar a conocer nuestra preocupación e inconformidad con la directiva de dicho club, ya que hasta el día 30 de octubre del 2020, no se ha dado cumplimiento a los acuerdos salariales plasmados en nuestros contratos de trabajo.

A la fecha no se ha recibido pago alguno de los adeudos a todo el plantel y cuerpo técnico, quienes no hemos dejado de trabajar a pesar de las circunstancias, mostrando profesionalismo en todo momento desde el sábado 5 de septiembre, cuando nos integramos a la pretemporada, no obstante aceptamos por contrato que los pagos correrían a partir del mes de octubre, por lo que a la fecha se adeudan dos quincenas.

Esta es la principal inconformidad que presentaron los jugadores de los Acaxees de Durango, quienes esta mañana viajaron al Estado de México para ser parte de las acciones de la jornada número 3 en la Liga de Balompié Mexicano, mostrando el gran profesionalismo de este conjuntado que es conformado por grandes figuras del futbol local.

Los problemas extra cancha para la Liga de Balompié Mexicano es un ingrediente esencial y permanente, pues al igual que Acaxees, prácticamente la mayoría de los equipos cuentan con esta problemática y afortunadamente, han sido las redes sociales las que han ventilado la mala organización de esta liga que ha hecho soñar a la afición futbolera de la República Mexicana.

Al igual que este comunicado, fue el jugador Cristian Torres quien compartió el siguiente texto en sus redes sociales:

¡La verdadera realidad!

Hola buenas tardes, soy Torres actualmente jugador de Acaxees de Durango.

Lamentablemente tuve que dejar al equipo por motivos de pago, llegue el 30 de agosto y van 2 meses que los jugadores, me incluyó, no han recibido un solo peso y hay jugadores que no tienen ni para comer y sus familias están en ceros.

Están batallando con las comidas, desayunos y cena en hotel que les están proporcionando a los jugadores y a sus familias, yo no voy a estar en un club que se dice llamar de primera división cuando no tienen dinero que ofrecernos, ropa para entrenar y que las familias de otros jugadores estén en otra ciudad sufriendo por qué el jugador no tiene dinero para mandarles para sus necesidades.

Otra cosa, no tenemos canchas para entrenar, nos exigen que demos lo mejor y estamos con la mejor disposición pero los directivos no cumplen con su palabra en las fechas que nos dicen que nos van a hacer el pago.

El primer partido que nos tocó jugar en los Cabos viajamos el mismo día, llegamos a comer como no teníamos donde quedarnos nos quedamos en el restaurante hasta que diera la hora del partido.

Atte: Torres

Esta mañana hubo una junta entre jugadores y directiva, y a pesar de la serie de problemas, el conjunto de los Acaxees de Durango viajó al Estado de México donde enfrentará a la escuadra del Neza F.C., en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Balompié Mexicano, en la reunión se pactó que regresando de su compromiso a todos se les cumpliría con su pago.