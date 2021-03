Adrián Estrella, pilar fundamental en la obtención del campeonato de "Águilas Reales"

Bajo los colores de Águilas Reales, el estado de Durango hoy puede presumir de un campeonato nacional en la disciplina del futbol soccer varonil, pues hay que recordar que en días pasados fue este representativo quien se convirtió en el monarca de la Liga 4 de la Cuarta División, y para la obtención del campeonato, hay un futbolista que fue fundamental en la conquista de este título, Adrián Estrella Flores.

Tras la obtención del campeonato, el protagonista de esta historia argumentó: “Es una buena experiencia, no es tan común que alguien gane un campeonato nacional, me siento mejor porque lo hice en contra de jugadores más grandes que yo, eso me motiva, me hace saber que yo puedo contra jugadores de mi edad y mayores”.

Estrella Flores inició su carrera defendiendo los colores del Club Montessori que dirige Alejandro Rentería, más adelante, saltó a la Liga Premier Norte para defender los colores del Club Campestre de Durango, ahí fue Carlos Martínez, visor de los Tuzos del Pachuca quien lo visoreó y no dudó en llevarlo al cuadro hidalguense, en donde el duranguense ya tuvo la oportunidad de defender sus colores en la sub 15 de la Liga MX.

Desafortunadamente, fue la pandemia lo que canceló las acciones en categorías inferiores en la Liga MX, es por eso que Adrián se vio obligado a regresar a Durango, no obstante, con la finalidad de seguir trascendiendo en el balompié, Estrella se enlistó en el Club Águilas Reales, con quien siguió entrenándose y buscando el nivel que lo lleve seguir escalando peldaños en la difícil disciplina del futbol soccer.

Fue la escuadra de Águilas Reales quien lo cobijó y le dio la bienvenida, para conjugar una fusión que ya rindió frutos con la obtención del campeonato nacional de la novedosa Liga 4 de la Cuarta División.

“Esta liga tiene muy buen nivel, me sentí bien, yo estuve jugando de defensa adelantado todos los partidos”, indicó un orgulloso Adrián Estrella Flores, quien además reconoció y agradeció el apoyo que siempre ha recibo por parte de su abuela María de Jesús Mendoza y su madre Mildred Guadalupe Flores, pilares fundamentales en los grandes logros de su carrera.

Para los futbolistas que tienen como sueño trascender en el futbol soccer, Estrella envió el siguiente mensaje: “Sigan jugando, cualquier oportunidad que tengan tómenla, ninguna oportunidad es mala, siempre y cuando estés haciendo lo que más te gusta y que estas consciente que ésta, te va ayudar.