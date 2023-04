Alacranes dice adiós con derrota

Los Alacranes de Durango se despidieron del clausura 2023 en la Liga de Expansión MX., con una derrota, pues la tarde de este domingo cayeron por la mínima ante los potros de hierro del Atlante, en partido que se desarrolló en la estadio Azulgrana de la capital del país.

No hay mucho de que hablar de este compromiso, en la jugada más importante del compromiso, al minuto 15 el equipo del Atlante buscó saltar la última línea vía aérea, ahí el alacrán Alan Mendoza trató de despejar pero abanico, esto llevo a Maxi García quedar mano a mano frente a Peláez y firmar cruzado para el 1-0 a favor de los azulgranas.

Cinco minutos más adelante el mismo García se fue expulsado luego de una barrida agresiva sobre la humanidad de Osmar Muñoz.

Fueron 25 minutos de total desconcierto para la defensa de los Alacranes, con constantes errores en sus salidas, sin embargo, una vez que se pasó esa barrera los de Durango se hicieron del balón, desafortunadamente, para su causa no supieron empatar los cartones.

Con este marcador, los cuatro primeros lugares van directos a los cuartos de final, ellos son: Celaya, Tapatío, Atlante y Morelia.

En el repechaje: Tepatitlán Vs. Leones Negros, Cimarrones Vs. Correcaminos, Raya2 Vs. Alebrijes y Tlaxcala Vs. Mérida.