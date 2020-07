No habrá tres franquicias invitadas de la Liga Premier en la nueva Liga de Expansión, la fiesta tuvo menos participantes de los que se esperaba, por lo que el ciclo 2020-2021 se jugará solamente con 16 Clubes, ante lo cual Alacranes de Durango mantiene pretensiones en la Liga Premier.

Los equipos que recibieron la invitación para participar en el torneo que sustituirá al Ascenso MX fueron el Club Deportivo Tepatitlán de Morelos y los Coyotes de Tlaxcala.

La tercera invitación sería para el Atlético Reynosa, sin embargo, esto no se logró, por lo que se mantendrá abierta la puerta a un tercer equipo de la Liga Premier. En ese tenor, será un año futbolístico vital para los clubes de la tercera categoría futbolística de México, el equipo que resulte campeón a lo largo del ciclo será el que obtenga su boleto a la Liga de Expansión.

Sin embargo, no será tan simple como parece, las instituciones contendientes por el título tendrán 365 días para trabajar a marchas forzadas en su infraestructura y en el cuaderno de cargos, porque de no cumplir con los requisitos, su ascenso a la división de plata no podrá concretarse.

Los equipos invitados a la Liga de Expansión ya han logrado títulos en la Liga Premier, sin embargo, no cumplir con las medidas solicitadas por la Liga MX los había relegado, el premio llegó tarde, pero llegó.

Los Coyotes de Tlaxcala juegan en el estadio Tlahuicole de la capital de la entidad, el inmueble es famoso por haber sido el sitio de entrenamiento de la Selección de Francia durante el Mundial de 1986, además de que recientemente fue remodelado para cumplir con una capacidad de 15 mil espectadores en sus gradas.

Por su parte, el Tepatitlán tiene como sede el estadio Tepa Gómez que tiene una capacidad para 15 mil 400 aficionados y cuenta con una cancha de césped artificial.

La región de Los Altos de Jalisco se engalanará con futbol de la Liga de Expansión, la próxima temporada y convertirá a Jalisco en el estado con más clubes en las primeras dos divisiones del país.

Los Coyotes y el “Tepa” se unirán a la liga en la que ya los esperaban los 12 clubes del extinto Ascenso MX: Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cancún FC (antes Cafetaleros de Chiapas), Cimarrones, Club Atlético Morelia (antes Zacatepec), Correcaminos, Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, Tampico Madero, Leones Negros de la UdeG, Venados; además de las dos filiales de Chivas y Pumas: Tapatío y Pumas Tabasco.





