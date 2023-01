Arranca nueva temporada en la Liga de Futbol Nuevo Durango

El próximo 15 de enero estará arrancando una nueva temporada de la Liga de Futbol Nuevo Durango, dentro de sus categorías de premier y primera división, por lo que esta organización ha lanzado la convocatoria y las bases de competencia que le darán forma una nueva temporada más de este certamen que está avalado por la Federación Mexicana de Futbol –Sector Amateur-.

Te recomendamos: Alacranes de Durango esperan la revancha contra los Cimarrones

La Liga de Futbol Nuevo Durango en estos momentos está invitando a sus equipos y a todos aquellos que tienen el deseo de formar parte de este campeonato, por lo que podrán participar todos los equipos que así lo deseen, mismos que deberán ser mayores de edad o bien menores, con permisos de sus padres.

Este torneo se sancionará bajo los Estatutos y Reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol en su Sector Amateur y el Reglamento Interno de la Liga. El equipo que acumule dos juegos perdidos por default de manera consecutiva o tres alternados será dado de baja del torneo.

Deportes Alejandra Martínez: futbolista duranguense llega al Cruz Azul

Cada equipo deberá registrar un mínimo de 16 jugadores y un máximo de 22. Jugador que no compruebe haber sido alineado en mínimo 5 encuentros durante el torneo, no podrá participar en las finales. En el caso de los equipos de premier, que hagan club con un equipo de primera, los jugadores solo podrán participar en un solo equipo por jornada, aclarando que solo será permitido subir de categoría (de primera a premier) NO será permitido bajar (de premier a primera)

Del mismo modo, la liga está convocando a su junta previa, misma que se desarrollara día martes 10 de enero, a las 19:00 Horas en las oficinas de la Liga, ubicada en Avenida San Ignacio No. 308, Fracc. San Ignacio.