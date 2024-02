Vacuna Sputnik con más de un mes de retraso

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna de Durango, informó que a la fecha ya va más de un mes de retraso la llegada de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Aún no tienen la cantidad de los biológicos a distribuirse para el estado de Durango.

Luis Fernando Olvera, jefe de la Jurisdicción Sanitario No. 2 aclaró que a la fecha no he llegado la vacuna Sputnik a la Región Lagunera, de acuerdo al funcionario una de las posibles causas podría ser que al tratarse de un biológico delicado por el tema de la refrigeración quizá esa pudiera ser uno de los factores de dicho retraso.

También, explicó también que por parte de la Federación no se ha informado la cantidad de lote de dosis que debería estar llegando al estado de Durango y a la Región Lagunera propiamente.

“La vacuna necesita un tema de congelación diferente a lo que venía siendo la Pfizer, ahí es donde nosotros encontramos un poquito el tema de la transportación de ese tipo de vacuna y el almacenaje, de que no encontrábamos esa micro congelación que requiere”, sostuvo.

Aunque no le han informado a detalle para qué fecha tentativa estaría llegando al estado de Durango, dijo que ojalá estuviera arribando dicho biológico lo antes posible.

Cuestionado sobre la cantidad, reiteró, “no sabemos, porque es un lote que venía federal y solamente venía la asignación directa, nosotros empezamos a buscarle la manera de conseguir esos ultracongeladores, la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, (UNIPOLI), contaba con algunos de ellos, fue lo que pusimos para tener un almacenaje como tal”, compartió.

Aunado a ello lo que dijo es que el porcentaje de vacunación contra la influenza ya van un avance de aplicación de 40 mil dosis a la fecha, de una meta de 43 mil vacunas.

Para esto último y, sobre todo, para completar y llegar a la meta de las 43 mil dosis aplicadas emprenderán una campaña para que la mayoría de la población cuente con este importante servicio.