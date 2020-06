Asociación Estatal de Futbol trabaja en pro de sus afiliados y futbol soccer en general

A pesar del paro deportivo en la entidad y en todo el mundo, la Asociación Estatal de Futbol Soccer que encabeza Jesús "Luther" Vargas Dominguez, continua trabajando en favor de los deportistas y sus dirigentes, además de que ya planean diversas estrategias para que los torneos nacionales que están agendados para celebrarse en Durango, no se cancelen.

“Se tuvo una reunión a través de una videoconferencia, donde se analizó en grupos, de la situación actual del sector amateur y profesional en nacionales, torneos nacionales, Liga Juvenil Scotiabank, Liga Nacional Femenil entre otras actividades”, aclaró Vargas Domínguez.

Dijo que hay que esperar que las autoridades sanitarias determinen cuando se puede dar inicio a los deportes de conjunto, “esto no es un problema deportivo, es de salud y no está en cuando a lo que se determine la ciudadanía, sino en cuando ya no haya peligro”.

Asimismo mencionó que no todos los estados tienen la misma situación, ya que es por la seguridad de todos y en especial de los deportistas, por lo que la Secretaría de Salud es quien definirá.

“Estamos viendo la posibilidad de sacar un programa extraordinario, de lo que es Liga Nacional de Scotiabank y la Liga Nacional Femenil, para hacer una reprogramación de aquí a diciembre y valorar en que condiciones estamos”, aclaró el mandamás.

TRABAJO CONTINUO

En cuanto a campeonatos y torneos nacionales se sigue trabajando en el proceso, en el proyecto, dijo el presidente de la AEF.

“Todos sin excepción estamos consientes de la responsabilidad que estamos jugando, sabemos que hay muchas necesidades y problemas de carácter económico deportivo, pero que se tendrán que salir adelante”, aclaró con mucha seguridad, Jesús Vargas.

Finalmente comunicó que se realizó una gestión institucional como asociación, solicitando el apoyo del gobernador para un crédito económico para apoyar a los árbitros, tratar de solventar la situación, con la actitud positiva que han mostrado todos.