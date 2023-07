Checo Pérez se estrella a los tres minutos del P1 en el Gran Premio de Hungría (VIDEO)

Peor comienzo no podía tener. Checo Pérez, del equipo Red Bull, perdió el control de su monoplaza en un garrafal error de conducción y esto provocó que tuviera un accidente contra las defensas de la curva cinco del circuito de Hungaroring cuando apenas iban tres minutos disputados de la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría 2023.

El mexicano, quien esperaba tener un arranque con el pie derecho en territorio magyar en busca de recomponer el camino en la presente temporada de la Fórmula 1, apenas buscaba su primer registro en la tanda cuando sus neumáticos izquierdos del RB19 tocaron el césped y eso lo llevó a perder el control para finalizar contra las llantas que hacen la tarea de muro de contención.

“No lo puedo creer”, subrayó el tapatío desde la radio una vez que acabó impactado en una acción en la que ni siquiera iba a alta velocidad. Una equivocación total del propio Sergio Pérez.

Desde el garaje le preguntaron: ¿Se rompió algo en el auto o simplemente perdiste el control? Y Pérez no dudó en aceptar que “hice clic en el pasto que es muy espeso, perdí el control”. El percance provocó la bandera roja mientras que su bólido fue sacado de pista a través de una grúa.

No hay lesiones

Las dos buenas noticias fueron que, primero, Checo Pérez salió por su propio pie y sin ninguna consecuencia física que lamentar y, segundo, que este percance ocurrió en los Libres 1 con la oportunidad de arreglar su auto para continuar con su actividad durante el resto del fin de semana.

Eso sí el aspecto mental del mexicano quedó tocado al tratarse de un percance de novato, una distracción que comprueba el mal momento por el que se encuentra Pérez, quien en los últimos cinco Grandes Premios no tuvo la capacidad de acceder a la Q3 durante la clasificación, situación que le impidió alcanzar mejores resultados durante las carreras de Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña, más allá de que en el trazado de Spielberg alcanzó un notable tercer puesto, lo más rescatable del jalisciense en las últimas disputas.

El equipo revisó los daños. Foto: AFP

Checo Pérez ya no pudo registrar tiempos y abandonó la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, donde justamente no ha conseguido buenos resultados, jamás ha estado en el podio y en tres ocasiones no pudo concluir la carrera por diversos inconvenientes.

Una vez que se reanudó la primera sesión, la lluvia apareció en Hungaroring para provocar un entrenamiento para el olvido con muy poco por rescatar para cada uno de los pilotos, un hecho que benefició en algo a Pérez pues sus rivales no pudieron obtener las conclusiones esperadas.

Es frustrante, dice Chris Horner sobre accidente de Checo

Sin que todavía terminara la primera práctica libre del GP de Hungría, undécima carrera de la campaña 2023 de la máxima categoría del deporte motor, el jefe de Red Bull, Chris Horner, no dudó en aceptar que fue frustrante el accidente de Checo Pérez.

“Es obviamente frustrante. Aún no hemos recibido el coche, pero esperamos que los daños sean solamente en el costado delantero izquierdo, lo cual espero que sea reparable a tiempo para la próxima sesión”, manifestó para Sky Sports F1.

Remarcó que el incidente fue “desafortunado. Puso una rueda en la hierba y cometió un error en la curva 5”. Advirtió: “Aún no pude hablar con él, pero hablaremos después de la sesión”.

Lo rescatable es que la lluvia impidió que los pilotos pudieran tomar ventaja en la sesión respecto a Sergio Pérez, aunque eso sí no era la manera correcta de comenzar las hostilidades en suelo húngaro.

“Ojalá no pierda mucho de esta sesión porque el resto no dará muchas vueltas con estas condiciones (de lluvia y pista húmeda), pero obviamente no es la manera ideal de iniciar el fin de semana”, comentó Horner, quien durante la semana reiteró el respaldo para el mexicano, quien apunta a cumplir con su contrato en Red Bull, mismo que está firmado hasta 2024.

Russell, el mejor de la primera sesión

George Russell, de Mercedes, fue el más veloz en esta anecdótica primera sesión de Hungría pasada por lluvia, gracias a un registro de 1:38.795 minutos, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, se colocó en segundo puesto con lapso de 1:39.154 minutos cuando parecía que el australiano sería el mejor llegó el mejor tiempo del británico. En el tercer lugar concluyó Lance Stroll, del Aston Martin, con un crono de 1:40.013 minutos.

De los 20 integrantes de la parrilla de la Fórmula 1 apenas 13 pilotos registraron tiempos en esta primera tanda de la competencia húngara en una muestra de que algunos no quisieron arriesgarse con la presencia de la lluvia.