Shakira regresó a Barcelona para el Gran Premio de España y las redes explotaron

Todos quieren estar en la Fórmula 1, deportistas, famosos y algunas celebridades del mundo de la música. Tal como sucedió con la colombiana Shakira, expareja de Gerard Piqué. Misma que regresó a Barcelona para estar presente en el Gran Premio de España y que causó una explosión en las redes sociales tras lo sucedido con el presidente de la Kings League hace un par de meses.

Y es que no es un secreto a voces todo el enfrentamiento mediático que tuvieron ambos después de su separación. Todo inició cuando Gerard Piqué inició una relación con Clara Chia mientras seguía unido a Shakira. De ahí vino todo lo que ya conocemos, la Bizarrap Sesión #53 en la cual la cantante le tiró un par de barras al ex defensa del Barcelona, las respuestas del español entre otras situaciones.

Lo cierto es que el vinculo entre ambos terminó muy dañado tras su separación. Por tal motivo, la interprete de “Waka Waka” decidió hacer las maletas y llevarse a sus dos hijos a vivir a Miami. Esto con la intención de vivir más tranquila y sin el acoso de la prensa por lo sucedido con Piqué.

Shakira encantada por volver a Barcelona

El regreso de Shakira a Barcelona causó impactó en las redes sociales, pues, aunque fue una ciudad importante en la carrera musical de la colombiana, no le trae gratos recuerdos. Mediante sus redes sociales publicó una foto en el Gran Premio de España con la leyenda “¡Encantada de estar de vuelta en Barcelona!“.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3 — Shakira (@shakira) June 4, 2023

De inmediato la publicación alcanzó más del medio millón de vistas y sigue creciendo la interacción por verla en la ciudad catalana. Con todo el pasado con Gerard Piqué y los escándalos que la prensa armó en torno a su relación asombró a sus seguidores verla de regreso en Barcelona.

Aficionados relacionan a Shakira con Lewis Hamilton

Tras iniciar su etapa de soltería, los seguidores de la Fórmula 1 y de Shakira comenzaron a especular una supuesta relación entre la interprete y Lewis Hamilton. Esto tras verlos cenando juntos en Miami después del Gran Premio de aquella ciudad.

Shakira el dia de hoy dando un paseo en bote con Lewis Hamilton por las playas de Miami 💅🏜 pic.twitter.com/LcDa0sxQyn — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 11, 2023

Estos rumores volvieron a sonar en el Gran Premio de España, en el cual Sir Lewis quedó en segundo lugar por detrás de Max Verstappen. De inmediato los seguidores del equipo de Mercedes aseguraron que “se le vio más contento” que en otras carreras. Y piensan que fue por la presencia de la colombiana en las gradas.

Del mismo modo por lo compartido en redes sociales, algunos internautas sospechan que han salido en diversas ocasiones, aunque de momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

