¿Beisbol? Siguen los trabajos en el estadio Francisco Villa

Se continúan los trabajos en el inmueble del estadio Francisco Villa, en el campo, los encargados de la jardinería están en contaste mantenimiento, además de que al pasto ya se le echó la semilla para que esté en funcionamiento.

Y es que a pesar de que los Generales de Durango ya no existen, ya que la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) los suspendió por los problemas legales que atraviesa su dueño Carlos Lazo, se especula que en próximos días lleguen los nuevos empresarios que devuelvan el beisbol a la entidad.

El nombre y dueños serán diferentes, Grupo Caliente, es el grupo interesado en invertir en el rey de los deportes en la Tierra del Cine, sin embargo aún no hay nada oficial.





Es importante destacar que los trabajos en el inmueble no se han detenido, sobre todo en el área del jardín se sigue con el riego y ahora con la siembra de la semilla para que el pasto siga verde y sobre todo con mantenimiento para jugar, como lo dictamina el reglamento de la LMB.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas dijo que si bien el equipo de Generales ya no existe, el está dispuesto a continuar con el apoyo hacia los nuevos dueños, solo es cuestión de esperar si habrá beisbol o no, ya que de manera oficial no hay noticias, aunque fuentes al interior de la liga, dijeron a este medio de comunicación que sí se contará con nueva escuadra.

Por otra parte la Generales Store, tienda oficial continúa con el remate de toda la mercancía, hasta un 60 por ciento de descuento.

Son muchos los artículos que están en liquidación, gorras de diferentes modelos y colores, así como los jerseys de los jugadores en solo 700 pesos.