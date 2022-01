La historia continúa, el deporte más popular del mundo se hizo presente como ya es tradición en Durango, y se aprovechó para reconocer a uno de los decanos que se adelantó en el camino, Salvador González.

Miguel Ángel Ortiz, uno de los organizadores y presidente del Gran Torneo de Campeones de Año Nuevo del Club Maderera, fue el encargado de entregar el reconocimiento a familiares de Chava González, quien se adelantó hace poco más de un año.

Chava González, un homenaje por su historia el futbol/ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

“Has muerto Chava, irremediablemente has muerto en el ardiente amanecer del mundo, que voz madurará de nuestros labios que no digan tu nombre, pensando, sembrándote, dando voz a tus labios desgarrados, labios y libertad de tu silencio, no lo olvido”, expresó Miguel Ángel Ortiz.

Asimismo dijo: Chava los aquí presentes, reconocemos tu valor, tu pasión por el futbol, ojalá estuviera en condiciones para decirte mil cosas más, hay hombres que dejan el mundo y se llevan la luz al dejarlo y la aurora más clara de sus corazones.

Además continuó con “Chava aun recuerdo cuando jugábamos dominó, cuando fuiste nuestro rival, justamente en este torneo de Maderera, dada tu tenacidad, tu preparación técnica, eres el único que ha logrado siete campeonatos en este torneo, el equipo récord, el equipo más grande que ha participado, Radiadores Libertad, Benjamín Méndez, Maderera, Tepeyac, junto a ellos siempre participantes.

Sus familiares estuvieron presentes para recibir el bonito reconocimiento, ellos fueron Salvador “Chavín” González, Francisco “Pez” González, su sobrino Hugo González, sus nietos Edson y Johan González, su hermano Wichi González entre otros.