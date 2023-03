El Taller Industrial Mega se consagró como campeón del ultimo Cuadrangular de Campeones que este fin de semana se celebró en honor de Said Name Urbina -QEPD-.

El Taller Industrial Mega y la selección de la Liga de Fútbol Guadalupe Victoria se vieron las caras en la gran final, ahí, ambos representativos deleitaron con elegancia futbolera para que luego de los 90 minutos reglamentarios terminaran empatados mediante cartones de 2-2.

Conjunto Mega campeón del Torneo Héctor Said Name Urbina./ Foto. León Alvarado | El Sol de Durango

Fue una batalla atractiva que contó con un gran espectáculo en ambas porterias y en donde por el flanco de los Leones de Mega las dianas corresponden al talento de Luis Da Silva, mientras que por los guadalupanos los goles son de Luis Borbón y Carlos Cisneros.

Tras la igualada, hubo que ir a la tanda de penales, en donde Eduardo Luna Martínez fue el héroe de la pelicula al atajarle un penal a los adversarios.

Al término del compromiso fue la familia Name Urbina quién premió a lo mejor del campeonato, pues la señora Maria Mayela Urbina Silva premió a Eduardo Martinez cómo el mejor portero del campeonato, el hijo del homenajeado Pedro Said Name Montiel reconoció con un hermoso trofeo al campeón goleador Luis Borjon, Mayra Josselin Name Urbina premió al subcampeon y al campeón la señora Maria Elena Soto de Name, abuelita del homenajeado, en todo un evento que estuvo cordinado por el profesor Héctor Said Name Urbina.