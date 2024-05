Reinician labores en mina de Velardeña, 150 trabajadores serán liquidados

Tras dos semanas de haberse bloqueado el paso a la mina El Roble, del grupo Peñoles, finalmente el pasado jueves abrió nuevamente sus puertas y a partir de ese día comenzaron a operar en el segundo turno, así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico, Carlos Pavón Campos, quien aseguró que los 150 trabajadores que tenían parada la actividad decidieron renunciar.

Te recomendamos: Trabajadores de Velardeña piden a autoridades su intervención para abrir la mina

“Yo creo que están engañados porque la fuente de trabajo está ahí a la puerta de su casa, algo les prometieron que no les van a poder cumplir”, dijo en entrevista el líder sindical, quien el pasado martes acompañó a un grupo de trabajadores al Congreso del Estado para pedir la intervención de los legisladores ante las autoridades a fin resolver la situación y reiniciar labores.

Explicó que se trata de un tema que ya tiene en sus manos el Tribunal Laboral y comenzarán a ver caso por caso, por lo que aquellos que han comenzado a arrepentirse tendrán que esperar para ver cuál es la decisión que se toma al respecto.

Foto: Cortesía

Finalmente no consiguieron el pago de unas utilidades que desde el inicio la empresa les informó que no habían tenido y por ello el Sindicato Minero Metalúrgico que representa a los trabajadores, metió un recurso de inconformidad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), única dependencia que puede responder si la empresa tuvo o no utilidad el año pasado.

Foto: Cuartoscuro

“Si ya planeaban irse, yo no sé por qué no lo hicieron sin afectar a los demás trabajadores”, comentó Pavón Campos, al recordar que con esto solo se echó abajo el acuerdo al que habían llegado con la minera en el que se había propuesto pagar un bono especial en el mes de mayo y otro más en septiembre, por continuidad laboral, es decir, que no se registrara un paro de actividades durante el año.

Respecto a las 150 plazas que quedaron vacantes tras las liquidaciones, informó que la empresa se comprometió a presentar un proyecto bajo el que se trabajará y tratarán de sacarle provecho que sea favorable para los 700 empleados que continuarán en la mina ubicada en la comunidad de Velardeña, y conseguir mejorar sus sueldos y prestaciones.