Regresa Scoria a su casa, este domingo 16 de abril estará en el Palacio de los Combates donde enfrentará a Siniestro por el Campeón de Campeones.

Te recomendamos: Tres Leñadoras al Juego de Estrellas

La cita es a las 18:00 horas, en donde uno de los luchadores más queridos por los duranguenses y quien estuvo en la Triple AAA, Scoria enfrentará a su rival Siniestro, para así definir quien será el mejor de los duranguenses y con ello en disputa el cinturón de peso completo.

Los dos luchadores ya se encuentran listos y con ello se declaran preparados para el compromiso del próximo domingo.

Conjunto Scoria vs Siniestro en el Campeón de Campeones./ Foto: Cortesía | Scoria

Vale la pena mencionar que en la lucha pasada como réferi estuvo Resortín, donde las decisiones le favorecieron a Scoria, es por eso que en esta ocasión estará Second, esto le molestó a Siniestro de Durango, quién exigió a la promotora para que el Divino lo asista en la esquina y así emparejar las acciones.

Fue el propio Siniestro que dijo: Scoria, teníamos un sueño juntos, te ganó la arrogancia, tú siempre me hiciste menos, siempre has sido envidioso conmigo, yo pensaba que éramos hermanos y siempre me pagaste mal.

Se contarán con otras luchas en la función, en la semiestelar estarán los nuevos ídolos de la afición duranguense, los Potosinos, The Strong Panther y Power Kid, quienes se enfrentarán a los ex AAA, Gato Everready y Dragon Suicida en la modalidad de StrongStyle.

En lo que corresponde a la lucha especial, los perros más locos de Durango, La Jauría: Anubix y Akelarre medirán fuerzas en contra de los integrantes de AAA, Los Infierno Rockers: Machíne Rocker y Devil Rocker.

En el caso de la Copa Victorino, estará disputad por Relámpago Jr., Exxterminio, Balkan, Famboy, Skyboy, Rey Gavilán, el campeón Puro Veneno EspiaX Jr., y las nuevas adquisiciones King Zeus y King Milo, los gorilas sensación que la NGW trae para su querida afición.

Deportes Basquetbolisas duranguenses se coronan en España

Las acciones comenzarán con Sexy Luna y Guerrera Dorada quienes se verán las caras ante Big Tiger y al debutante Engendrox Jr.

Se tendrá un homenaje a Goliath, quien cuenta con 48 de trayectoria como luchador profesional.

El boleto en general tiene un costo de 80 pesos, niños 50 pesos, también se tiene un paquete familiar de cinco boletos por 300 pesos.