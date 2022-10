Denuncian discriminación en liga municipal de fútbol en Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –José Hugo Dionicio Rodríguez Alvarado ex director del Instituto Municipal del Deporte (Inmude) de este municipio, acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para interponer una denuncia por discriminación, ya que sin motivo alguno no le permiten participar como jugador de futbol en el equipo Ángeles del Barril, en la liga independiente de esta cabecera.

Te recomendamos: En Durango no se denuncian los actos de discriminación

Dionicio Rodríguez detalló que al inicio de la temporada estuvo jugando con su equipo sin el mayor problema y cumpliendo con los requisitos que solicita el comité organizador, pero de buenas a primeras se le comunicó a los responsables de su equipo, que no se le permitiría jugar a Dionicio Rodríguez, sin mencionar algún motivo en especial, causa o falta que se hubiera cometido, se les solicitó por escrito que mencionaran algún motivo, pero no pueden argumentar nada, solo se le prohíbe jugar futbol como cualquier deportista, e incluso se les aviso que de llegar a alinearlo, se les castigaría al equipo Ángeles del Barril, con los tres punto de cada partido, siendo esto totalmente injusto y extraño.

Señaló que esto es un tema político o personal que están realizando los dirigentes de la liga llamada independiente, pero acuso al coordinador de directores del Ayuntamiento Marcos Salinas, quien el presidente de la liga, al sub director de deportes del Ayuntamiento, quien también es directivo de esta liga, quienes por estar en el poder el ayuntamiento están haciendo esta discriminación al no dejarlo participar como cualquier ciudadano, puesto que asegura, cumple con responsabilidad lo que se pide en el comité organizador, no ha cometido faltas o acciones que ameriten vetarlo de la liga, por tal motivo interpuso la denuncia en la CEDH, donde ya fue recibida su queja y están siendo llamados a la cordura y evitar la discriminación.

Local

Señaló que para no lastimar a su equipo de futbol, ha cumplido con no acudir a los juegos, pero si inicio la denuncia formal y espera que pronto se envié una orden, o en su caso que el comité organizador pueda manifestar por escrito cual es el motivo, falta o cualquier situación por la que se le está vetando de la liga.