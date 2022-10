Durango tendrá equipo profesional en la Liga Mexicana de Voleibol (LMV), serán los Mezcaleros de Durango, siendo así su debut, siendo su casa en Gómez Palacio, siendo el capitán de la selección nacional, Christian Alejandro Aranda Ventura uno de los integrantes del equipo.

Después de dos años regresa la liga, siendo una nueva franquicia los Mezcaleros, así como los Indomables de Ciudad Juárez y Club Rino´s de Huetamos.

Se trata de la temporada 2022-2023, iniciará en este mes de octubre y finalizará en octubre de 2023, incluso en la página oficial de la LMV ya se le dio la bienvenida oficial al conjunto duranguense.

La sede será en la comarca lagunera, para el sábado 8 de octubre se llevarán a cabo los try outs en punto de las 16:00 horas en el auditorio municipal Luis L. Vargas de Gómez Palacio, Durango.

Durango le entra al voleibol profesional / Foto: cortesía |

Los requisitos para poder formar parte del try out son, ser de Durango, jugar voleibol en las posiciones de banda, opuesto o central, disponibilidad de viajar los fines de semana, presentarse con ropa deportiva e hidratación, cada deportista llevar su cilindro, no se tiene un límite de edad.

Para informes e inscripciones se pueden comunicar vía WhatsApp al 8712846314 y 6188071085.

Desde el pasado 7 de julio se tenían negociaciones para que Durango incursionara en el voleibol profesional, incluso Perales Navarro, presidente de la liga, tuvo acercamientos con la entonces directora del Instituto Estatal del Deporte para analizar las solicitudes que se presentaron.

Christian Alejandro Aranda Ventura, se une al equipo duranguense, capitán de la selección nacional y quien cuenta con una gran trayectoria y experiencia.