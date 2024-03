Los deportistas del ciclismo de montaña ya están listos para la etapa macrorregional de los Juegos Nacionales Conade 2024, luego de que este fin de semana se llevar a cabo la etapa estatal en el Parque Ecológico El Tecuán.

Los ciclistas duranguenses que consiguieron su lugar en el estatal son Andrea Arellano Salazar dentro de la división Juvenil A, en los varones quien hizo una buena competencia fue Josué de Jesús Ochoa y con ello pasa a la siguiente fase.

En lo que corresponde a la Juvenil B, quienes ganan el estatal de MTB son José Pablo Berumen, Luis Fernando Berumen y Mauricio Vargas Estrada.

Desafiaron la bicicleta montaña en El Tecuán./ Foto: Cortesía | IED

Mientras que en la Juvenil C, quienes dominaron la sierra en su bicicleta son Alonso Hernández Martínez, Gilberto de la Cruz y Erick Agustín Flores.

La experimentada Marijose Gallegos Olivas no podía defraudar y consigue su lugar en la categoría Juvenil C, en la Sub 23, Josuha Zuñiga Soto, Manuel Ramos Rivera y Álvaro Meza Flores, se apuntan a la siguiente fase que se desarrollará en la Sultana del Norte.

Para la etapa macrorregional se enfrentarán ante ciclistas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.

La fase del macro se efectuará el 2 y 3 de abril en Monterrey, Nuevo León, donde los mejores ciclistas de las distintas categorías buscarán su lugar a la fase nacional.